“Andırın doktoru” olarak biliniyor! Yılda 7 kez tüketenin hastalanmayacağı söyleniyor

Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevresinde sıkça tüketilen tirşik otu, yalnızca bir yemek malzemesi değil, aynı zamanda bölgenin önemli kültürel miraslarından biri olarak kabul ediliyor.

Tirşik otu halk arasında tırşik, trişik, yılan yastığı ve gavur pancarı gibi farklı isimlerle de bilinen yabani bir bitkidir. İlk bakışta bazı yeşil yapraklı sebzelere benzese de yapısı, özellikleri ve kullanım şekli bakımından oldukça farklıdır. Özellikle kırsal bölgelerde doğal olarak yetişmesi nedeniyle birçok kişiye tanıdık gelse de ismi çoğu zaman bilinmez.

EN ÇOK BU BÖLGELERDE YETİŞİYOR

Tirşik otu, Akdeniz ikliminin etkili olduğu bölgelerde doğal olarak yetişiyor. Özellikle nemli ve gölgeli alanları seviyor.

Türkiye'de en sık görüldüğü bölgeler ise şöyle:

Kahramanmaraş (özellikle Andırın ilçesi)

Osmaniye

Adana

Hatay

Toros Dağları çevresi

Bölge halkı için tirşik otu sıradan bir bitkiden çok daha fazlasını ifade ediyor. Hatta Andırın tirşik çorbası, coğrafi işaretli yöresel lezzetler arasında yer alıyor.

NEDEN ANDIRIN DOKTORU DENİYOR?

Tirşik çorbası özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmez yemeklerinden biri olarak tüketiliyor. Halk arasında “Andırın doktoru” olarak anılmasının nedeni ise bağışıklık sistemini desteklediğine inanılması.

Yıllardır dilden dile aktarılan bir inanışa göre, yılda 7 kez tirşik çorbası içen kişilerin o yıl hastalanmayacağı söyleniyor. Her ne kadar bu bilgi bilimsel bir kanıt niteliği taşımasa da çorbanın bölge halkı tarafından bu kadar değerli görülmesinin en önemli sebeplerinden biri olarak kabul ediliyor.

Tirşik çorbasının sağlık üzerindeki etkileri çoğunlukla geleneksel bilgilerden geliyor. Bölge halkı tarafından şu nedenlerle tercih ediliyor:

Bağışıklığı destekliyor. Özellikle soğuk havalarda daha sık tüketilmesinin en önemli nedeni bu.

Sindirim sistemine katkı sağlayabiliyor. Hazımsızlık yaşayan kişiler tarafından geleneksel olarak tercih edildiği biliniyor.

Oldukça doyurucu bir yemek. İçerisinde kullanılan buğday, nohut ve yoğurt sayesinde tek başına ana öğün olarak tüketilebiliyor.

Enerji verdiği düşünülüyor. Halk arasında vücudu güçlendirdiğine dair yaygın bir inanış bulunuyor.

Kış sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Mevsimsel olarak hazırlanması, onu diğer yöresel yemeklerden ayıran en önemli özelliklerden biri olarak gösteriliyor.

Tirşik otu doğru yöntemlerle hazırlanması gereken bir bitki olarak biliniyor. Bu nedenle geleneksel tariflere uygun şekilde hazırlanması ve bilinçsiz tüketimden kaçınılması büyük önem taşıyor. Bu ot, kesinlikle çiğ olarak tüketilmemelidir.

Ayrıca tirşik çorbasıyla ilgili sağlık üzerindeki olumlu etkilerin büyük bölümünün halk arasında aktarılan geleneksel bilgilere dayandığı, kesin tıbbi fayda olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtiliyor.