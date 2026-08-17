Jüri seçerken zorlandı! Tavas'ın en iyi yoğurdu ve kavunu belli oldu

Tavas Belediyesi tarafından düzenlenen 8'inci Tavas Zeybek, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, Tavas'ın yöresel lezzetlerini tanıtmak amacıyla "En İyi Yanık Kokulu Tavas Koyun Yoğurdu" ve "En İyi Tavas Kavunu" yarışmaları gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu yarışmalarda birbirinden iddialı yoğurt ve kavunlar jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

Jüri, belirlenen kriterler doğrultusunda yaptığı değerlendirmede dereceye giren ürünleri belirlemekte zorlandı. Yarışma sonunda "En İyi Yanık Kokulu Tavas Koyun Yoğurdu" kategorisinde Mehmet Çiyancı, "En İyi Tavas Kavunu" kategorisinde ise Ercan Yozgan birinci oldu. Dereceye giren yarışmacıların ödülleri Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık tarafından takdim edildi. Yoğurt yarışmasının birincisi Mehmet Çiyancı'ya ise geleneksel kepenek giydirme töreni sahnede yapıldı.

Yarışlar sırasında konuşan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Tavas'ın yöresel ürünlerine ve üreticilerine destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Tavas'ın yanık kokulu koyun yoğurduna, kavununa, tarım ve hayvancılığına destek olmaya devam edeceğiz. Tavas'ın endemik ve coğrafi işaret almaya hak eden değerli ürünlerine sahip çıkacağız. Kadınlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize değer vermeye, Tavas'a hizmet etmeye ve Tavas için çalışmaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Tavas koyun yoğurdunun gelecekte daha da iyi noktalara taşınacağını ifade eden Başkan Tatık, yatırımcılara da çağrıda bulundu. Tatık, "Tavas yanık kokulu koyun yoğurdunun tanıtımında, markalaşmasında bugün geldiğimiz noktadan yarın daha iyi, ondan sonraki gün daha iyi seviyelerde olacağız. Yatırımcılarımız koyun yoğurduna yatırım yaparlarsa, biz de onlara her türlü desteği sağlamaya hazırız" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır