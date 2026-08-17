YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Bu buğday tam 12 bin yıllık! Türkiye'de o ilimizde kilo kilo yetişiyor

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yetiştirilen ve "Hitit buğdayı" olarak bilinen, 12 bin yıllık siyez buğdayına Türkiye'nin dört bir yanından ilgi artıyor. Geleneksel ekmek üretimi yapan Zeytinburnu Belediyesi ekibi, İhsangazi ilçesinde üretilen siyez buğdayını yerinde inceledi.

Bu buğday tam 12 bin yıllık! Türkiye'de o ilimizde kilo kilo yetişiyor

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde yaklaşık 15 bin dekar alanda ekilen siyez buğday Türkiye'nin dört bir yanından ilgi görüyor. Bölgede "kabulca" veya "kaplıca" olarak da adlandırılan ve coğrafi işaretle tescillenen siyez buğdayı, taş değirmenlerde un haline getirilerek Türkiye'nin tüm illerine gönderiliyor. İstanbul'da vatandaşlar için geleneksel ekmeler yapan Zeytinburnu Belediyesi ekibi de İhsangazi ilçesini ziyaret ederek siyez buğdayının üretim aşamalarını inceledi.

Bu buğday tam 12 bin yıllık! Türkiye de o ilimizde kilo kilo yetişiyor 1

Siyezin tarladan değirmene uzanan üretim sürecini yakından inceleyen Zeytinburnu Belediyesi ekibi, ilçede vatandaşlara ulaştırdıkları siyez ekmeğinin ununun üretim aşamasını yakından görerek bilgi edindiklerini ifade etti.

Bu buğday tam 12 bin yıllık! Türkiye de o ilimizde kilo kilo yetişiyor 2

"SAĞLIKLI EKMEKLER YAPTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Zeytinburnu Belediyesi’nde şef olarak görev yapan Umut Bayram, "Zeytinburnu Belediyesinden İhsangazi ilçesine siyez buğdayı ile siyez ununu incelemek üzere geldik. İncelememize öncesinden siyez tarlalarından başladık. Ondan sonra taş değirmene geçtik. Değirmende unumuzu kontrol ettik, analiz etmek üzere undan aldık. Geçen yıl da gelmiştik, analiz için unumuzu ve buğdayımızı alıp gitmiştik. Bundan da çok güzel sonuçlar aldık. Siyez unumuzu yıllardır kullanıyoruz. Tedarikini de İhsangazi ilçesinden yapıyoruz. Bizler sağlıklı buğday verdikleri için, insanlara sağlıklı buğdaydan sağlıklı ekmekler yaptığımız için çok mutluyuz. İhsangazi ilçesine verdikleri emekler için çok teşekkür ediyoruz. Herkesi siyez ekmeğiyle beslenmeye davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de ilk: Orcikten yaptılar! İlk kez deneyen bir daha istiyorTürkiye'de ilk: Orcikten yaptılar! İlk kez deneyen bir daha istiyor
Kafaları resmen devleşti: Gördüğüne inanamadı! "Böylesi görülmedi"Kafaları resmen devleşti: Gördüğüne inanamadı! "Böylesi görülmedi"

Anahtar Kelimeler:
buğday Kastamonu ekmek siyez buğdayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

Erzurumspor'dan Amedspor maçındaki iptal edilen gole tepki!

Erzurumspor'dan Amedspor maçındaki iptal edilen gole tepki!

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.