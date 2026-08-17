Bu buğday tam 12 bin yıllık! Türkiye'de o ilimizde kilo kilo yetişiyor

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde yaklaşık 15 bin dekar alanda ekilen siyez buğday Türkiye'nin dört bir yanından ilgi görüyor. Bölgede "kabulca" veya "kaplıca" olarak da adlandırılan ve coğrafi işaretle tescillenen siyez buğdayı, taş değirmenlerde un haline getirilerek Türkiye'nin tüm illerine gönderiliyor. İstanbul'da vatandaşlar için geleneksel ekmeler yapan Zeytinburnu Belediyesi ekibi de İhsangazi ilçesini ziyaret ederek siyez buğdayının üretim aşamalarını inceledi.

Siyezin tarladan değirmene uzanan üretim sürecini yakından inceleyen Zeytinburnu Belediyesi ekibi, ilçede vatandaşlara ulaştırdıkları siyez ekmeğinin ununun üretim aşamasını yakından görerek bilgi edindiklerini ifade etti.

"SAĞLIKLI EKMEKLER YAPTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Zeytinburnu Belediyesi’nde şef olarak görev yapan Umut Bayram, "Zeytinburnu Belediyesinden İhsangazi ilçesine siyez buğdayı ile siyez ununu incelemek üzere geldik. İncelememize öncesinden siyez tarlalarından başladık. Ondan sonra taş değirmene geçtik. Değirmende unumuzu kontrol ettik, analiz etmek üzere undan aldık. Geçen yıl da gelmiştik, analiz için unumuzu ve buğdayımızı alıp gitmiştik. Bundan da çok güzel sonuçlar aldık. Siyez unumuzu yıllardır kullanıyoruz. Tedarikini de İhsangazi ilçesinden yapıyoruz. Bizler sağlıklı buğday verdikleri için, insanlara sağlıklı buğdaydan sağlıklı ekmekler yaptığımız için çok mutluyuz. İhsangazi ilçesine verdikleri emekler için çok teşekkür ediyoruz. Herkesi siyez ekmeğiyle beslenmeye davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır