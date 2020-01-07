Andre Ayew'in Instagram hesabı hacklendi: "Fenerbahçe'ye dönüyorum"

Swansea City'de oynayan Andre Ayew'in Instagram hesabı hacklendi ve yapılan paylaşım dikkatleri çekti.
Ganalı oyuncunun hesabında "Swansea City de çok sıkıldım havası bunalttı. Fenerbahçe'ye dönüyorum" şeklinde bir paylaşım yapıldı.
Ayew'in bu paylaşımı sonrası Fenerbahçeli taraftarlar arasında çokça paylaşılarak. "Şakası bile can sıktı" yorumları yapıldı.
Fenerbahçe'de 38 maça çıkan ve 5 gol, 2 asistle beklentilerin altında kalan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon hayata döndüğü Swansea'de çıktığı 25 maçta 11 gol 4 asist yaptı.
F.Bahçe'de flaş ayrılık iddiası!
Ünal Aysal'dan flaş Fatih Terim çıkışı!
Menajerinden flaş transfer açıklaması
Beşiktaş'a transferde büyük çalım!
TFF 1. Lig ekibinde borç şoku!
F.Bahçe'ye transferde kötü haber
FIFA'dan Türk takımına transfer yasağı
Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe derbisi, Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması
Messi'ye büyük şok
Lider Inter, Napoli'yi de devirdi
De Rossi'den tarihi karar
Ağaoğlu'dan flaş Talisca açıklaması
İlk yarının en iyisi Lewandowski
Trabzon'un sorunu kontenjan
Türk teknik adam Almanya'yı sallıyor
'Sakatlığım olmasa farklı konuşuyorduk'
Okuyucu Yorumları 0 yorum