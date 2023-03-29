Andrea Pirlo'dan Beşiktaş açıklaması! Teklif aldı mı? Kendisi yanıt verdi...

Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'ün İtalyan Teknik Direktörü basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.
Kulüpler Birliği toplantısı hakkında Andrea Pirlo: "Oyun başlarken bir kural var, buna uyulması gerektiğini düşünüyorum. Deprem trajedisinin üzerinden biraz zaman da geçti, yeni bir karar almanın doğru olduğunu düşünmüyorum."
İtalyan teknik adam açıklamalarında, "Bu seneyi daha iyi bir şekilde bitirmek için çalışıyorum. Başka bir takımla ilgilenmiyorum. Tüm konsantrasyonum Karagümrük'le. Sene sonunda oturur konuşuruz, kalmam gerekiyorsa burada kalabilirim." ifadelerini kullandı.
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