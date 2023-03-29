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Andrea Pirlo'dan Beşiktaş açıklaması! Teklif aldı mı? Kendisi yanıt verdi...

29.03.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarının geçersiz sayılması ile ilgili konuşan Pirlo, Beşiktaş hakkında çıkan iddialara da yanıt verdi.

Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'ün İtalyan Teknik Direktörü basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

"OYUN BAŞLARKEN BİR KURAL VAR, BUNA UYULMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

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Kulüpler Birliği toplantısı hakkında Andrea Pirlo: "Oyun başlarken bir kural var, buna uyulması gerektiğini düşünüyorum. Deprem trajedisinin üzerinden biraz zaman da geçti, yeni bir karar almanın doğru olduğunu düşünmüyorum."

BEŞİKTAŞ İDDİALARINA YANIT

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İtalyan teknik adam açıklamalarında, "Bu seneyi daha iyi bir şekilde bitirmek için çalışıyorum. Başka bir takımla ilgilenmiyorum. Tüm konsantrasyonum Karagümrük'le. Sene sonunda oturur konuşuruz, kalmam gerekiyorsa burada kalabilirim." ifadelerini kullandı.


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