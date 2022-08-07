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Andrea Pirlo'dan Karagümrük ile kötü siftah! 6 gollü maçta Alanyaspor kazandı...

07.08.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 1. hafta mücadelesinde Alanyaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-2 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı. Karagümrük'ün başında ilk Süper Lig maçına çıkan teknik direktör Andrea Pirlo da görevine mağlubiyetle başlamış oldu. Alanyaspor'da ise Wilson Eduardo, attığı iki golle dikkatleri üzerine çekti.

Andrea Pirlo'dan Karagümrük ile kötü siftah! 6 gollü maçta Alanyaspor kazandı...

Spor Toto Süper Lig'de 1. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük, Alanyaspor'u konuk etti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Alanyaspor'un 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19. ve 70. dakikalarda Wilson Eduardo, 28. dakikada Efkan Bekiroğlu ve 90+3. dakikada Erencan Yardımcı kaydetti. Karagümrük'ün sayıları ise 55. dakikada Fabio Borini ve 72. dakikada Biraschi'den geldi.

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Bu sonucun ardından Alanyaspor, sezonu 3 puanla açmış oldu. Karagümrük ise puansız bir başlangıç yaptı.

Alanyaspor, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Karagümrük ise gelecek haftayı BAY geçecek.

ANDREA PIRLO, MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

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Karagümrük'ün başında ilk kez Süper Lig maçına çıkan teknik direktör Andrea Pirlo, karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı ve kötü bir başlangıç yapmış oldu.

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Spor Toto Süper Lig Alanyaspor karagümrük
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