Andrea Pirlo'nun kazandığı para görenleri hayrete düşürdü! Taraftarlar Fatih Karagümrük yönetimini tebrik ediyor

Fatih Karagümrük'ün çiçeği burnunda teknik direktörü Pirlo'nun kazandığı para taraftarları bir hayli şaşırttı. Juventus'tan yıllık 3.5 milyon Euro kazanan ve başarılı olamadığı için görevine son verilen İtalyan teknik adam Türkiye'nin yolunu tutmuştu.

KAZANDIĞI PARA HERKESİ ŞAŞIRTTI

6 kişilik ekibiyle birlikte Türkiye'ye gelen Pirlo'nun maaşı herkesi şaşırttı. Ekibiyle birlikte toplam 900 bin Euro maaş alan Pirlo'nun bu kadar ucuza çalışması Fatih Karagümrük yönetiminin başarısı olarak gösterildi. Fatih Karagümrük'ün takım otobüsünün bile olmadığının ortaya çıkması taraftara bir şok daha yaşattı. Pirlo'nun bu şartlarda imza atması ve mutlu olması alkış topladı.

"SADECE KAZANMAK İÇİN OYNADIM"

Pirlo, imza töreninde, parayla işi olmadığını ve tek isteğini başarılı olmak olduğunu vurgulamıştı.

"Kariyerim boyunca kazanmak için oynadım ve burada da kazanmak için yer alıyorum. Biliyorum ki kazanmak için de iyi oynamak lazım. Benim kendi yöntemlerim var. Aklımda sistemsel fikirlerim var. Oyuncular göre istediğimiz noktaya ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız."

