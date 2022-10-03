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Andrea Pirlo'ya büyük şok! İstanbulspor, Karagümrük karşısında ikinci yarıda geri döndü...

03.10.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, İstanbulspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı - siyahlılar 1-0 geriye düştüğü maçtan zaferle ayrılırken, bu sezonki ikinci galibiyetini aldı. Karagümrük ise bu sezon 3. kez yenildi.

Andrea Pirlo'ya büyük şok! İstanbulspor, Karagümrük karşısında ikinci yarıda geri döndü...

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük, teknik direktörlüğünü Osman Zeki Korkmaz'ın yaptığı İstanbulspor'u konuk etti.

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Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 359 seyircinin önünde oynanan karşılaşmayı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla İstanbulspor kazandı.

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Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Eduard Rroca ve 74. dakikada Jetmir Topalli kaydetti. Karagümrük'ün tek sayısı ise 37. dakikada Mbaye Diagne'den geldi.

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Bu sonucun ardından 2. galibiyetini alan İstanbulspor, yenilmezlik serisini de 4 maça çıkardı ve 8 puanla 13. sırada yer aldı. Bu sezon 3. kez yenilen Karagümrük ise 6 puanla 14. sırada yer buldu.

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