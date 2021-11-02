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Andrei Ivan, Instagram hesabından Galatasaray'ı takibe aldı!

02.11.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde adı Galatasaray ile anılan ve Cicaldau'nun eski takım arkadaşı olan Andrei Ivan, sürpriz bir hamle yaptı. Sosyal medyadan Galatasaray'ı takip eden Andrei Ivan, taraftarları heyecanlandırdı.

Andrei Ivan, Instagram hesabından Galatasaray'ı takibe aldı!

Devre arası transfer dönemi için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da kollar sıvandı. Cimbom'un listesinde olduğu bilinen Andrei Ivan'dan flaş ilginç bir hamle geldi. Rumen oyuncu sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takip etti ve taraftarları heyecanlandırdı.

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Romanya Ligi'nde Universitatea Craiova forması giyen Andrei Ivan'ın hamlesi ''bu transfer bitti'' olarak yorumlandı. Galatasaray'ın Rumen oyuncusu Cicaldau'nun yakın arkadaşı olan Andrei Ivan, hem kanat hem de forvette oynayabiliyor.

CICALDAU "İSTERİM" DEMİŞTİ

Cicaldau, geçtiğimiz günlerde Rumen basınına açıklamalarda bulunmuş, 'Craiova'dan bir oyuncunun transferini istesem, Andrei Ivan'ı isterdim' demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Romanya
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