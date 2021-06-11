Andrew Garfield’ın başrolünü üstlendiği ‘Tick Tick... Boom’ filminin resmi fragmanı yayınlandı

1996 yılında hayatını kaybeden ünlü besteci ve oyun yazarı Jonathan Larson’ın otobiyografik eserinden uyarlanan ‘Tick Tick... Boom’ filmi seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Steven Levenson tarafından kaleme alınan filmin başrolünü ise Andrew Garfield üstlendi. Henüz vizyon tarihi kesinleşmeyen filmin sonbaharda dijital platformlarda gösterime girmesi bekleniyor.

TICK TICK BOOM KONUSU

1990'lı yıllarda New York'ta yaşayan ve müzikal besteler yapan 30. yaş gününü kutlayan Jon isimli bir adamın hikayesini konu ediniyor. Jon, sırf sahne sanatları üzerinde çalışabilmek için yanlış kariyer seçimi yapıp yapmadığı üzerine kendini sorgulamaya başlar. Jon'un anksiyete krizlerine girmesinin yanı sıra kız arkadaşının baskılarıyla başa çıkmaya çalışıyordur. Diğer yandan ev arkadaşı ve aynı zamanda en yakın arkadaşı da kendi hayallerinden vazgeçip yüksek gelirli bir reklamcılık işine başlamak zorunda kalmıştır.



