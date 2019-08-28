Android 10 alacak Huawei modelleri belli olmaya başladı

Google’ın Android Q adını terk edip bir diğer değişle tatlı isimlerine bir son vermesi ile yeni Android sürümünün adı Android 10 olarak açıklanmıştı. Bu sürümün açıklanmasının ardından gözler Android telefon üreticilerine çevrildi. 2019’un sonunda Google’ın bünyesinde yer alan tüm Pixel modellerine gelecek olan Android 10 güncellemesi 2020 yılında da Huawei’nin telefonlarına gelecek.

Biz de sizler için 2020 yılı içerisinde Android 10 güncellemesini alması muhtemel olan Huawei modellerini bir araya getirdik. Huawei, orta ve üst segment fark etmeksizin son 2-3 yıl içerisinde tanıtılan neredeyse tüm modellerine Android 10 güncellemesini sunacak gibi görünüyor.

Listemize geçmeden önce Android 10 güncellemesini alacak olan Huawei modellerinde ilerleyen aylarda ekleme/çıkarma olabileceğini belirtelim.

Android 10 alacak Huawei Mate modelleri

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 Porsche RS

Huawei Mate X

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Porsche Design Mate 10

Huawei Porsche Design Mate RS