Android 10 alacak Huawei modelleri belli olmaya başladı

Google’ın Android Q adını terk edip bir diğer değişle tatlı isimlerine bir son vermesi ile yeni Android sürümünün adı Android 10 olarak açıklanmıştı. Bu sürümün açıklanmasının ardından gözler Android telefon üreticilerine çevrildi. 2019’un sonunda Google’ın bünyesinde yer alan tüm Pixel modellerine gelecek olan Android 10 güncellemesi 2020 yılında da Huawei’nin telefonlarına gelecek.
Biz de sizler için 2020 yılı içerisinde Android 10 güncellemesini alması muhtemel olan Huawei modellerini bir araya getirdik. Huawei, orta ve üst segment fark etmeksizin son 2-3 yıl içerisinde tanıtılan neredeyse tüm modellerine Android 10 güncellemesini sunacak gibi görünüyor.
Listemize geçmeden önce Android 10 güncellemesini alacak olan Huawei modellerinde ilerleyen aylarda ekleme/çıkarma olabileceğini belirtelim.
Android 10 alacak Huawei Mate modelleri
Huawei Mate 20
Huawei Mate 20 Pro
Huawei Mate 20 Lite
Huawei Mate 20 X
Huawei Mate 20 Porsche RS
Huawei Mate X
Huawei Mate 10
Huawei Mate 10 Pro
Huawei Porsche Design Mate 10
Huawei Porsche Design Mate RS
Huawei P serisi
Huawei P30
Huawei P30 Pro
Huawei P30 Lite/Nova 4e
Huawei P20
Huawei P20 Pro
Huawei P Smart (2019)
Honor serisi
Honor View 10/Honor V10
Honor View 20/Honor V20
Honor 10
Honor 10 GT
Honor 10 Lite
Honor Play
Honor Note 10
Honor 8X
Honor 8X Max
Honor 8C
Honor Magic 2
Honor 8A
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