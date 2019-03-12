Android 9 Pie güncellemesi Lenovo Z5’e geldi

Lenovo Z5 Android 9 Pie modeli, ZUI’nin 10.5.221 sürümünü kullanıcılarla buluşturacak. Yalnızca güncelleme değil aynı zamanda; yenilenmiş bir yüz tanıma sistemi, ZUI10 tasarım stili, 4D U-touch hareketleri gibi birçok ek fonksiyon da kullanıcılara sunulacak.

Lenovo Grup Başkan Yardımcısı tarafından yapılan açıklamada, 1 hafta içerisinde yeni güncellemenin tüm kullanıcılara geçeceği ifade edildi. Beta sürümünü kullanmak için ayarlar bölümünden işlem yapabilirsiniz. Bu yeni güncelleme ile ilgili öne çıkan özellikler şu şekilde;

Hızlı ödeme imkanının olduğu tek ekranlı kart sistemi

Arka plan konusunda çok daha fazla destek

Gece daha çok güç avantajı sağlamanız için tasarruf modu

Android 9.0 sürümü

4D U-touch sistemi

Küçük bir pencerede broadcast

Parmak izi ve yüz tanıma teknolojisinin geliştirilmesi

Güncelleme devreye girer girmez tüm bu özellikleri kullanmaya başlayabilirsiniz. Sizce bu modelin güncellemesi önemli bir fark yaratacak mı? Yorumlarınızı heyecanla bekliyoruz.

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