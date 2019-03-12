Mynet Trend

Android 9 Pie güncellemesi Lenovo Z5’e geldi

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 12.03.2019 10:36 | Son Güncelleme

Yaklaşık olarak 1,49 GB boyuta sahip olacak güncelleme paketi,  beraberinde birçok ek özelliği de getiriyor. Devam eden mevcut güncelleme, sadece beta sürümü olacak ve sorunsuz ilerlemesi halinde tüm kullanıcılarda aktif hale getirilecek.

Android 9 Pie güncellemesi Lenovo Z5’e geldi

Lenovo Z5 Android 9 Pie modeli, ZUI’nin 10.5.221 sürümünü kullanıcılarla buluşturacak. Yalnızca güncelleme değil aynı zamanda; yenilenmiş bir yüz tanıma sistemi, ZUI10 tasarım stili, 4D U-touch hareketleri gibi birçok ek fonksiyon da kullanıcılara sunulacak.

Lenovo Grup Başkan Yardımcısı tarafından yapılan açıklamada, 1 hafta içerisinde yeni güncellemenin tüm kullanıcılara geçeceği ifade edildi. Beta sürümünü kullanmak için ayarlar bölümünden işlem yapabilirsiniz. Bu yeni güncelleme ile ilgili öne çıkan özellikler şu şekilde;

Hızlı ödeme imkanının olduğu tek ekranlı kart sistemi
Arka plan konusunda çok daha fazla destek
Gece daha çok güç avantajı sağlamanız için tasarruf modu
Android 9.0 sürümü
4D U-touch sistemi
Küçük bir pencerede broadcast
Parmak izi ve yüz tanıma teknolojisinin geliştirilmesi

Güncelleme devreye girer girmez tüm bu özellikleri kullanmaya başlayabilirsiniz. Sizce bu modelin güncellemesi önemli bir fark yaratacak mı? Yorumlarınızı heyecanla bekliyoruz.

Nokia 9 Pureview ve Galaxy S10+ kamera karşılaştırması

PARTNER 28 kiloya kadar düştü, 5 kez ölümden döndü! Ama şimdi... 28 kiloya kadar düştü, 5 kez ölümden döndü! Ama şimdi...
Fortnite zirvedeki yerini kaptırdı!Fortnite zirvedeki yerini kaptırdı!
Android Q Beta programı genişliyorAndroid Q Beta programı genişliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
android Android 9 Pie güncelleme Lenovo Z5

En Çok Okunan Trend Haberler

Avukatlık ücretini 'keçiyle' ödedi

Avukatlık ücretini 'keçiyle' ödedi

Mehmet Ali Erbil aylar sonra paylaştı!

Mehmet Ali Erbil aylar sonra paylaştı!

Bu görüntüler rekor kırdı

Bu görüntüler rekor kırdı

Tam 40 kilogram! Gören şaştı kaldı

Tam 40 kilogram! Gören şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Mobile World Congress 2019 | Birinci Gün Raporu

Mobile World Congress 2019 | Birinci Gün Raporu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5G ile yenilikler geliyor, ama yeni tehlikeler de kapıda!

5G ile yenilikler geliyor, ama yeni tehlikeler de kapıda!

Tidal Master iPhone’a geldie’a geldi

Tidal Master iPhone’a geldi

Acer Nitro 5’e yakından bakıyoruz

Acer Nitro 5’e yakından bakıyoruz

Halo: The Master Chief Collection PC’ye geliyor

Halo: The Master Chief Collection PC’ye geliyor

Apex Legends hileciler tarafından istila edildi

Apex Legends hileciler tarafından istila edildi

Fortnite zirvedeki yerini kaptırdı!

Fortnite zirvedeki yerini kaptırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.