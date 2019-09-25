Android cihazlar için Google Play Pass tanıtıldı

Apple, geçtiğimiz günlerde yayınladığı iOS 13 güncellemesi ile Apple Arcade sistemini duyurmuştu. iOS’in yanında macOS, tvOS ve iPadOS‘e de gelen Apple Arcade’e bugün Google cephesinden bir rakip geldi. Google Play Pass olarak isimlendirilen bu sistem hem oyun hem de uygulamaları kapsıyor.

10 günlük deneme süresi sunan Play Pass, daha sonrasında ise aylık 4.99 dolar ücret talep ediyor. Bu serviste; şimdilik Stardew Valley, Risk, Terraria, Monument Valley, Star Wars: Knights of the Old Republic, Reigns: Game of Thrones, Titan Quest ve Wayward Souls gibi oyunlar yer alıyor.

Serviste ayrıca AccuWeather, Facetune ve Pic Stitch gibi uygulamalara ücretsiz olarak erişilebiliyor. Google muhtemelen bu oyun ve uygulama kapsamını ilerleyen günlerde genişletecektir.

Şimdilik Amerika ve belli başlı Avrupa ülkelerinde kullanıma sunulan bu servis Türkiye’ye ne zaman gelecek bilinmiyor. Apple, Apple Arcade sisteminde yer alan oyunlarının yüzde 90’ına Türkçe dil seçeneği desteğini sunmuştu. Umarız Google da bu servisi ülkemizde kullanıma sunduğunda yerelleştirme yapar.

Google Play Pass videosunu izlemek için buraya tıklayınız

