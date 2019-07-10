Android’in kurucusu tanıştığı her kadınla…

Eski Google mühendisi ve Android’in kurucu ortağı Andy Rubin şu anda eşiyle boşanma aşamasında. Boşanma davasında eşinin yaptığı suçlamalara göre, hamile eşiyle evlenmeden hemen önce Rubin Google’dan alacağı 90 milyon dolar da dahil, servetini eşiyle paylaşmayacağına dair zorla sözleşme imzalatmış.

Rubin 2014 yılında Google’dan “dostça” ayrılmış gibi görünüyordu ancak

eşinin davadaki açıklamalarından anlaşıldığına göre Rubin’in yanında çalışan bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği için şirketten “kovulmuş”. Google yönetimi ise konunun rezalete dönüşmemesi için bunu bir dostça ayrılık gibi göstermiş ve Rubin’e 90 milyon dolar “hizmetleriniz için teşekkürler” ücreti ödemiş.

Rubin’in kadınlarla ilişkisi bununla da sınırlı kalmamış ve sonraki yıllarda iş arkadaşları arasından beş farklı kadınla daha eşini aldatmış. Rubin’in eşi tüm bu kadınların isimlerini ve ihanet delillerini de mahkemeye sunmuş durumda.

ABD’de Silikon Vadisi şimdi Rubinle çılgın seks ve ihanet sarmalına girmiş olan sektördeki bu kadınların kim olduğunu merak ediyor. Ortalık çok karışacak.

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