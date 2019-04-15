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Android Pie güncellemesi ile ilgili soru işaretleri artmaya başladı

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TEKNOLOJİ  | 15.04.2019 08:35 | Son Güncelleme

Akıllı telefon üreticilerinin, en alt modellere bile Android Pie güncellemesi getirmesi ile birlikte Samsung’da rekabetten geri kalmamak için aynı yolu izleme kararı aldı.

Android Pie güncellemesi ile ilgili soru işaretleri artmaya başladı

Normal şartlarda Samsung, akıllı telefon modellerinden eğer alt tabakada olan varsa bunlara daha çok güvenlik güncellemesi getiriyordu. Ancak alınan son kararlarla, neredeyse en alt tabakadaki uygun Galaxy modellerine bile Android Pie güncellemesi getirilmeye çalışılıyor. Son olarak Samsung Galaxy S7 ile ilgili, Android Pie güncellemesi geleceği konusunda sızıntılar oluştu.
Kullanıcıların Android Pie ile ilgili en çok sevdiği detaylardan birisi de, One UI arayüzüne kavuşulmasıdır. Bu sayede oldukça sade ve hoş bir renk tasarımına sahip olan Samsung telefonlarının arayüzü, şirketin değerini daha da arttırıyor.

Galaxy S7 için gelecek olan Android Pie güncellemesi, SM-G830F kodundaki Version 9.0 üzerinden anlaşıldı. Buradaki versiyon 9.0, şirketin Galaxy S7 modelini Android Pie güncellemesiyle kavuşturacağını gösteriyor.

Galaxy S7 için gelecek olan Android Pie güncellemesi, yalnızca ABD’de değil aynı zamanda Avrupa ve diğer ülkelerde de gerçekleşecek. Tahmini olarak Mayıs ayı içerisinde bu güncellemenin gerçekleşmesi bekleniyor. Son olarak Galaxy S7 Edge modeli için de Android Pie güncellemesi gelecek. Bu güncellemeyi aldığınızda, görüşlerinizi bizimle mutlaka paylaşın.

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Anahtar Kelimeler:
Android Pie Android pie güncellemesi

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