3 hafta elinde kürekle kendi tek taşını kendi aradı: Su damlası sandığı şey servet çıktı!

ABD'nin New York kentinde yaşayan 31 yaşındaki strateji danışmanı Micherre Fox, hayalindeki nişan yüzüğünü bulmak için sıra dışı bir maceraya atıldı. Kendi elmasını kendisi çıkarmak isteyen Fox, Arkansas eyaletindeki Crater of Diamonds Eyalet Parkı'nda üç hafta boyunca kazı yaptı.

Fox'un iki yıl önce kurduğu hayal, 29 Temmuz'da gerçeğe dönüştü. Genç kadın, arayışının son gününde yerde parlayan bir taş fark etti. İlk başta çiy damlası sandığı taşın aslında 2,3 karatlık bir elmas olduğu ortaya çıktı.

HAYALİNDEKİ YÜZÜK İÇİN ÜÇ HAFTA BOYUNCA KAZI YAPTI

Fox, etik yollarla elde edilmiş bir elmas bulup bunu nişan yüzüğü olarak kullanmak istediğini söyledi. Bu fikrini erkek arkadaşı Trevor Ballou ile de paylaşan Fox, kendi elmasını bulmadan nişanlanmak istemediğini dile getirdi.

Araştırmaları sırasında Arkansas'taki Crater of Diamonds Eyalet Parkı'nı keşfetti. Dünyada halka açık elmas arama alanları arasında benzersiz bir yere sahip olan parkta kendi şansını denemeye karar verdi.

Lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra yola çıkan Fox, üç hafta boyunca çadırda kaldı. Her gün sabah 08.00'den akşam 16.00'ya kadar kazı yapan genç kadın, yalnızca bir gün dinlendi.

SICAKTA ZORLANDI, KÜREĞİ BİLE ÇALINDI

Elmas arayışı Fox için hiç de kolay olmadı. Yaz sıcağında saatlerce kazı yapan genç kadın, fiziksel olarak bu kadar yorucu bir sürece hazırlıklı olmadığını anlattı.

Fox, bazı günler duş alacak enerjiyi bile bulamadığını söyledi. Üstelik bir noktada küreğinin çalınması işleri daha da zorlaştırdı. Yeni bir kürek alabilmek için en yakın nalbur dükkanına üç saatlik gidiş dönüş yürüyüş yapmak zorunda kaldı.

Tüm bu zorluklara rağmen arayışından vazgeçmeyen Fox, son gününde bir kez daha kazı alanına gitti.

SON GÜN 2,3 KARATLIK ELMAS BULDU

29 Temmuz'da ayaklarının yakınında parlayan bir şey gören Fox, bunun ilk başta çiy damlası olduğunu düşündü. Ancak yürüyüş ayakkabısıyla dokunduğunda taşın yerinden oynamadığını fark etti.

Taşı incelediğinde karşısında 2,3 karatlık bir elmas olduğunu anladı. Bulduğu elmas, o yıl parkta keşfedilen en büyük üçüncü elmas olarak kayıtlara geçti.

Park yetkililerinden Waymon Cox'un verdiği bilgilere göre, Crater of Diamonds Eyalet Parkı'nda günde ortalama bir veya iki elmas bulunuyor. Ancak bunların çoğu küçük boyutlarda oluyor ve yılda yalnızca yaklaşık bir düzine elmas bir karatı aşıyor.

ELMASIN DEĞERİNİ ÖĞRENMEK İSTEMİYOR

Fox, bulduğu elması henüz değer tespitine götürmedi ve bunu yapmayı da düşünmüyor. Genç kadın için taşın maddi değerinden çok, onu bulmak için verdiği emek önem taşıyor.