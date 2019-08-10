Android Q Beta 6 nasıl yüklenir?

Final sürümden önceki son Beta olduğu düşünülen bu sürüm ile sisteme bazı yeni özellikler ekleniyor.
Ayarlar > Sistem > Hareketler> Sistem navigasyonu bölümünden ulaşılabilen yeni navigasyonlar sayesinde uygulamaların menülerine kaydırma hareketleri ile ulaşabiliyorsunuz. Bunun dışında güncelleme ile sistemde yaşanan sorunların büyük bir bölümü de çözülüyor.
Google’ın açıkladığı telefonlarından birine sahipseniz; buradan Beta testlerine katılabilirsiniz. Pixel telefonunuzda açık olan Google hesabınız ile kayıt olabileceğiniz Beta testlerine katılmadan önce telefonunuzun yedeğini almayı unutmayın.
Beta kaydınız onaylandıktan sonra ise; Ayarlar>Sistem>Sistem Güncellemeleri bölümünden Beta sürümünü indirebilirsiniz.
Android Q Beta programındaki telefonlar!
Google Pixel
Google Pixel XL
Google Pixel 2 XL
Google Pixel 3
Google Pixel 3 XL
Google Pixel 3a
Google Pixel 3a XL
Asus ZenFone 5Z
Essential Phone
Huawei Mate 20 Pro
LG G8
Nokia 8.1
OnePlus 7 Pro
OnePlus 7
OnePlus 6T
Oppo Reno
Realme 3 Pro
Sony Xperia XZ3
Tecno Spark 3 Pro
Vivo X27
Vivo Nex S
Vivo Nex A
Xiaomi Mi 9
Xiaomi Mi Mix 3 5G
Galaxy Note 10 Plus tanıtıldı! İşte Galaxy Note 10 Plus özellikleri!
İranlı turistler bu ilimize akın ediyor
'Sualtının Göbeklitepesi' gün yüzüne çıkıyor
Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde yapmayın
300 polis dünyaca ünlü barlar sokağına girdi! Didik didik arandılar
Cezaevinde 110 mahkum zehirlendi! 14'ü hastaneye kaldırıldı
Tüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha az
Okuyucu Yorumları 0 yorum