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Android Q Beta 6 nasıl yüklenir?

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TEKNOLOJİ  | 10.08.2019 12:59 | Son Güncelleme

Google, Eylül veya en geç Ekim ayında başta Pixel modelleri olmak üzere diğer Android telefon üreticileri için de Android Q güncellemesini indirime sunacak. Bu süreçte Beta testlerine hız kesmeden devam eden Google, bugün de Beta 6 ile karşımıza çıktı.

Android Q Beta 6 nasıl yüklenir?

Final sürümden önceki son Beta olduğu düşünülen bu sürüm ile sisteme bazı yeni özellikler ekleniyor.

Ayarlar > Sistem > Hareketler> Sistem navigasyonu bölümünden ulaşılabilen yeni navigasyonlar sayesinde uygulamaların menülerine kaydırma hareketleri ile ulaşabiliyorsunuz. Bunun dışında güncelleme ile sistemde yaşanan sorunların büyük bir bölümü de çözülüyor.

Google’ın açıkladığı telefonlarından birine sahipseniz; buradan Beta testlerine katılabilirsiniz. Pixel telefonunuzda açık olan Google hesabınız ile kayıt olabileceğiniz Beta testlerine katılmadan önce telefonunuzun yedeğini almayı unutmayın.
Beta kaydınız onaylandıktan sonra ise; Ayarlar>Sistem>Sistem Güncellemeleri bölümünden Beta sürümünü indirebilirsiniz.

Android Q Beta programındaki telefonlar!

Google Pixel
Google Pixel XL
Google Pixel 2 XL
Google Pixel 3
Google Pixel 3 XL
Google Pixel 3a
Google Pixel 3a XL
Asus ZenFone 5Z
Essential Phone
Huawei Mate 20 Pro
LG G8
Nokia 8.1
OnePlus 7 Pro
OnePlus 7
OnePlus 6T
Oppo Reno
Realme 3 Pro
Sony Xperia XZ3
Tecno Spark 3 Pro
Vivo X27
Vivo Nex S
Vivo Nex A
Xiaomi Mi 9
Xiaomi Mi Mix 3 5G

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Anahtar Kelimeler:
Android Q Beta 6 android

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