Android Q Beta 6 nasıl yüklenir?

Final sürümden önceki son Beta olduğu düşünülen bu sürüm ile sisteme bazı yeni özellikler ekleniyor.

Ayarlar > Sistem > Hareketler> Sistem navigasyonu bölümünden ulaşılabilen yeni navigasyonlar sayesinde uygulamaların menülerine kaydırma hareketleri ile ulaşabiliyorsunuz. Bunun dışında güncelleme ile sistemde yaşanan sorunların büyük bir bölümü de çözülüyor.

Google’ın açıkladığı telefonlarından birine sahipseniz; buradan Beta testlerine katılabilirsiniz. Pixel telefonunuzda açık olan Google hesabınız ile kayıt olabileceğiniz Beta testlerine katılmadan önce telefonunuzun yedeğini almayı unutmayın.

Beta kaydınız onaylandıktan sonra ise; Ayarlar>Sistem>Sistem Güncellemeleri bölümünden Beta sürümünü indirebilirsiniz.

Android Q Beta programındaki telefonlar!

Google Pixel

Google Pixel XL

Google Pixel 2 XL

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL

Asus ZenFone 5Z

Essential Phone

Huawei Mate 20 Pro

LG G8

Nokia 8.1

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

OnePlus 6T

Oppo Reno

Realme 3 Pro

Sony Xperia XZ3

Tecno Spark 3 Pro

Vivo X27

Vivo Nex S

Vivo Nex A

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi Mix 3 5G

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