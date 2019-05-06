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Android Q işletim sistemi ile telefonlar baştan sona değişecek

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 06.05.2019 11:00 | Son Güncelleme

Android Q işletim sistemi telefonları baştan sona değiştirecek pek çok özellikle birlikte geliyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise Android telefonlara sunulacak gece modu özelliği olacak.

Android Q işletim sistemi ile telefonlar baştan sona değişecek

Android Q işletim sistemine sahip telefonların gün doğumundan gün batımına kadar gündüz modunda, gün batımından gün doğumuna kadar ise gece modunda kalması bekleniyor. Gece modunun aktif hale gelmesiyle birlikte menülerin tamamen kararacağı yeni işletim sisteminde amaç hem gözü daha az yormak hem de telefonların pil tasarrufu yapması. Google'a yakın kaynaklara göre telefonlar gün doğumu ve gün batımına göre gece moduna otomatik olarak geçecek yani kullanıcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmayacak.

TANITIM ETKİNLİĞİ YARIN BAŞLIYOR

Android Q'nun ayrıntıları 7-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Google I/O etkinliğinde tanıtılacak.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
android q işletim sistemi android q işletim sistemi özellikleri

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Güzelmiş de zaten herkesin telefonu sabaha kadar şarj da olduğu için çok da pil tasarrufu yapamayacaklar malesef :=)
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