Android telefonların gizli kodları ortaya çıktı! Sadece bu kodları yazarak...

Akıllı telefonların içi apayrı bir dünya. Bu dünyayı keşfetmek de bize düşüyor. Çünkü, tahmin edebileceğiniz gibi, telefonun kullanım kılavuzunda o koca dünyanın anlatılması mümkün değil. Zaten anlatılsa da kaç kişi okuyor, değil mi ama? Biz bugün sizlere telefonlara gizli özel kodların bir özetini sunacağız. Daha doğrusu Android işletim sistemine sahip telefonların bilgilerini paylaşacağız. Böylece siz de bütün gün beraber dolaştığınız hatta birlikte uyuduğunuz akıllı telefonunuzun maharetlerini öğrenebilirsiniz.
IMEI numarası telefon kaybolduğunda çok işe yarıyor.
Android telefondan *#06# tuşlayarak IMEI numarasını öğrenebilir ve zor günler için bir kenara not edebilirsiniz.
Siz telefonu açamadığınız zaman arayan başka numaraya yönlendirilsin istiyorsanız bu kod tam size göre.
*#61# tuşlayıp ara diyerek telefonun yönlendirme ayarlarını kontrol edebilirsiniz.
Sizi arayan birini hatta bekletmek için *43# kodunu kullanabilirsiniz.
Telefonun şarj istatistikleri bir kod kadar uzağınızda.
##4636#3 tuşlayarak pil ömrü ve kullanım durumuyla ilgili bilgilere erişebilirsiniz.
Telefonu satmadan ya da bir başkasına vermeden önce tek tuşla tüm ayarlarınızı silebilirsiniz.
27673855# kodlaması telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürür.
Arayacağınız numaranın önüne #31# yazarak numaranızı gizleyebilirsiniz. Yalnız işiniz bittikten sonra *31# ile bu özelliği devre dışı bırakmayı unutmayın.
Bu kodla telefonun performansını test edebilirsiniz. Yalnız bahsedeceğimiz özellik yalnızca Samsung marka telefonlar için geçerli.
*#7353# kodu ile hızlı test işlemini başlatabilirsiniz. Size sunulan raporu inceleyerek cihazın performansı hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.
##34971539## kodu ile akıllı telefonun kamerasıyla ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.
Cihaza yüklü yazılımın güncel olup olmadığını öğrenmek için yalnızca tek bir koda ihtiyacınız var.
*#1234# tuşlayarak Firmware'i görüntüleyebilirsiniz. Yalnız bu kod sadece Samsung cihazlar için geçerli.
Medya dosyalarınızı tek bir kod ile yedeklemeniz mümkün.
##273283255663282##*. Biraz uzun bir kod, farkındayız. Ama emin olun tüm medyayı tek tek yedeklemekten çok daha kısa bir işlem.
Eğer tamire verdiğiniz telefonun başından geçen işlemleri takip etmek istiyorsanız bu kodu kullanabilirsiniz.
Cihazı teslim alırken *#9090# tuşlaması yapın. Çıkan raporda servis bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
LCD ekran testi ile ekranın renk, titreşim, karatma ve LED özelliklerinin performansını öğrenebilirsiniz.
İhtiyacınız olan tek şey, #0# kodunu yazıp arama yapmak. Sonuç karşınıza çıkacaktır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum