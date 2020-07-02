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Android telefonların gizli kodları ortaya çıktı! Sadece bu kodları yazarak...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Akıllı telefonlar bütün gün elimizde. Ama çoğumuz aslında bu cihazların tüm özelliklerini bile bilmiyoruz. İçlerindeki dünyadan, farklı kodlamalardan genellikle habersiziz. Telefonlarımızı yalnızca sosyal medya, arama, fotoğraf ve birkaç uygulama için kullanıyoruz. Peki, size birkaç farklı kod ile telefonda daha çok özellik açabileceğinizi söylesek şaşırır mısınız?

Android telefonların gizli kodları ortaya çıktı! Sadece bu kodları yazarak...

Akıllı telefonların içi apayrı bir dünya. Bu dünyayı keşfetmek de bize düşüyor. Çünkü, tahmin edebileceğiniz gibi, telefonun kullanım kılavuzunda o koca dünyanın anlatılması mümkün değil. Zaten anlatılsa da kaç kişi okuyor, değil mi ama? Biz bugün sizlere telefonlara gizli özel kodların bir özetini sunacağız. Daha doğrusu Android işletim sistemine sahip telefonların bilgilerini paylaşacağız. Böylece siz de bütün gün beraber dolaştığınız hatta birlikte uyuduğunuz akıllı telefonunuzun maharetlerini öğrenebilirsiniz.

IMEI NUMARASI ÖĞRENME

IMEI numarası telefon kaybolduğunda çok işe yarıyor.

Android telefondan *#06# tuşlayarak IMEI numarasını öğrenebilir ve zor günler için bir kenara not edebilirsiniz.

ARAMA YÖNLENDİRME KONTROL PANELİ

Siz telefonu açamadığınız zaman arayan başka numaraya yönlendirilsin istiyorsanız bu kod tam size göre.

*#61# tuşlayıp ara diyerek telefonun yönlendirme ayarlarını kontrol edebilirsiniz.

ÇAĞRI BEKLETME MODU İÇİN

Sizi arayan birini hatta bekletmek için *43# kodunu kullanabilirsiniz.

PİL DURUMUNU ÖĞRENİN

Telefonun şarj istatistikleri bir kod kadar uzağınızda.

##4636#3 tuşlayarak pil ömrü ve kullanım durumuyla ilgili bilgilere erişebilirsiniz.

TEK TUŞLA FABRİKA AYARLARINA DÖNÜŞ

Telefonu satmadan ya da bir başkasına vermeden önce tek tuşla tüm ayarlarınızı silebilirsiniz.

27673855# kodlaması telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürür.

KİMLİĞİNİ GİZLEMEK İSTEYENLERE

Arayacağınız numaranın önüne #31# yazarak numaranızı gizleyebilirsiniz. Yalnız işiniz bittikten sonra *31# ile bu özelliği devre dışı bırakmayı unutmayın.

TELEFONU TEST EDİN

Bu kodla telefonun performansını test edebilirsiniz. Yalnız bahsedeceğimiz özellik yalnızca Samsung marka telefonlar için geçerli.

*#7353# kodu ile hızlı test işlemini başlatabilirsiniz. Size sunulan raporu inceleyerek cihazın performansı hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

KAMERANIZI YAKINDAN TANIYIN

##34971539## kodu ile akıllı telefonun kamerasıyla ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

YAZILIM SÜRÜMÜ KONTROLÜ

Cihaza yüklü yazılımın güncel olup olmadığını öğrenmek için yalnızca tek bir koda ihtiyacınız var.

*#1234# tuşlayarak Firmware'i görüntüleyebilirsiniz. Yalnız bu kod sadece Samsung cihazlar için geçerli.

HIZLI YEDEKLEME

Medya dosyalarınızı tek bir kod ile yedeklemeniz mümkün.

##273283255663282##*. Biraz uzun bir kod, farkındayız. Ama emin olun tüm medyayı tek tek yedeklemekten çok daha kısa bir işlem.

CİHAZI TEŞHİS ETMEK İÇİN

Eğer tamire verdiğiniz telefonun başından geçen işlemleri takip etmek istiyorsanız bu kodu kullanabilirsiniz.

Cihazı teslim alırken *#9090# tuşlaması yapın. Çıkan raporda servis bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

EKRAN KALİTESİNDEN EMİN OLUN

LCD ekran testi ile ekranın renk, titreşim, karatma ve LED özelliklerinin performansını öğrenebilirsiniz.

İhtiyacınız olan tek şey, #0# kodunu yazıp arama yapmak. Sonuç karşınıza çıkacaktır.

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