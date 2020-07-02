Android telefonların gizli kodları ortaya çıktı! Sadece bu kodları yazarak...

Akıllı telefonların içi apayrı bir dünya. Bu dünyayı keşfetmek de bize düşüyor. Çünkü, tahmin edebileceğiniz gibi, telefonun kullanım kılavuzunda o koca dünyanın anlatılması mümkün değil. Zaten anlatılsa da kaç kişi okuyor, değil mi ama? Biz bugün sizlere telefonlara gizli özel kodların bir özetini sunacağız. Daha doğrusu Android işletim sistemine sahip telefonların bilgilerini paylaşacağız. Böylece siz de bütün gün beraber dolaştığınız hatta birlikte uyuduğunuz akıllı telefonunuzun maharetlerini öğrenebilirsiniz.

IMEI NUMARASI ÖĞRENME

IMEI numarası telefon kaybolduğunda çok işe yarıyor.

Android telefondan *#06# tuşlayarak IMEI numarasını öğrenebilir ve zor günler için bir kenara not edebilirsiniz.

ARAMA YÖNLENDİRME KONTROL PANELİ

Siz telefonu açamadığınız zaman arayan başka numaraya yönlendirilsin istiyorsanız bu kod tam size göre.

*#61# tuşlayıp ara diyerek telefonun yönlendirme ayarlarını kontrol edebilirsiniz.

ÇAĞRI BEKLETME MODU İÇİN

Sizi arayan birini hatta bekletmek için *43# kodunu kullanabilirsiniz.

PİL DURUMUNU ÖĞRENİN

Telefonun şarj istatistikleri bir kod kadar uzağınızda.

##4636#3 tuşlayarak pil ömrü ve kullanım durumuyla ilgili bilgilere erişebilirsiniz.