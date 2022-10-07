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Andropoz oyuncuları kimler, konusu nedir? Engin Günaydın’lı Andropoz dizisi Netflix’te yayında

07.10.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Andropoz dizisi Neflix’te izleyici karşısına çıktı. İlk altı bölümü yayınlanan Andropoz dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Dizide aile babası Yusuf'un başına gelenler anlatılıyor. Peki, Andropoz dizisi oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?

Andropoz oyuncuları kimler, konusu nedir? Engin Günaydın’lı Andropoz dizisi Netflix’te yayında

Andropoz dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Netflix’te izleyici karşısına çıkan Andropoz bugün yayınlandı. Dizi altı bölümden oluşuyor. Andropoz dizisi oyuncuları arasında Engin Günaydıni Derya Karadaş gibi isimler bulunuyor.

ANDROPOZ DİZİSİ OYUNCULARI

Andropoz dizisi oyuncuları arasında Engin Günaydın,Tamer Karadağlı,Derya Karadaş, Turgut Tunçalp, Gülçin Santırcıoğlu, Şebnem Hassanisoughi, Yuliia Sobol, Doğa Zeynep Doğuşlu gibi isimler yer alıyor.

ANDROPOZ DİZİSİ KONUSU

Aile babası Yusuf, 50’sini geçince kafayı değişime takar. Saçını boyamakla başlayan bu masum değişim rüzgarının adrenalin dolu bir kasırgaya dönüşmesi ise fazla zaman almayacaktır.

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