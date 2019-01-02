SPOR

Andy Murray, Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'nda 2. turda elendi

TENİS HABERLERİ  | 02.01.2019 14:50 | Son Güncelleme

Erkekler dünya sıralamasının eski 1 numarası Andy Murray, Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'nın 2. turunda karşılaştığı Daniil Medvedev'e 2-0 yenilerek elendi.

Andy Murray, Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'nda 2. turda elendi

Avustralya'da düzenlenen turnuvanın 2. turunda, klasmanın 16. basamağındaki Rus Daniil Medvedev, dünya 240'ncısı Andy Murray'i 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 2017 Wimbledon'da yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre kortlardan uzak kalmıştı. Büyük Britanyalı tenisçi, geçen yıl ABD Açık'ta mücadele etmesine rağmen sakatlığının nüksetmesi nedeniyle tenise bir kez daha ara vermişti. 31 yaşındaki raket, geçen yıl sadece 12 maça çıkabilmişti.

Kargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyorKargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyor
Alexander Zverev, ATP'de şampiyonAlexander Zverev, ATP'de şampiyon
Zverev, Federer'i devirdiZverev, Federer'i devirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
andy murray Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası

En Çok Okunan Haberler

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

4 Ocak'ta G.Saray'a imza atıyor!

4 Ocak'ta G.Saray'a imza atıyor!

Mbaye Diagne'ye rekor teklif!

Mbaye Diagne'ye rekor teklif!

G.Saray'dan çıldırtan transfer hamlesi!

G.Saray'dan çıldırtan transfer hamlesi!

İşte Ersun Yanal'ın istediği 4 yerli isim

İşte Ersun Yanal'ın istediği 4 yerli isim

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Andy Murray, Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'nda 2. turda elendi

Andy Murray 2. turda elendi

Alexander Zverev, Federer'den sonra Djokovic'i de yenip ATP'de şampiyon oldu

Alexander Zverev, ATP'de şampiyon

ATP'de Alexander Zverev, Roger Federer'i devirdi

Zverev, Federer'i devirdi

Serena Williams meme kanserine dikkat çekmek için soyundu!

Ünlü sporcu soyundu! Sebebi ise...

Pemra Özgen finalde Lesley Kerkhove'ye kaybetti

Pemra Özgen finalde kaybetti

Marsel İlhan, 'tenisi bıraktı' haberlerini yalanladı

Marsel İlhan'dan yalanlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.