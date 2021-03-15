Angel di Maria maçtayken, evine hırsız girdi

PSG'nin Arjantinli yıldızı Angel di Maria, Nantes maçı sırasında üzücü bir olayla karşı karşıya kaldı.

Karşılaşmanın 62. dakikası oynanırken, sportif direktör Leoardo tarafından yıldız oyuncunun evinin soyulduğu haberi geldi ve Di Maria, teknik direktör Pochettini tarafından oyundan alındı. Di Maria'nın gözyaşları içinde stattan ayrıldığı ve oldukça üzgün olduğu aktarıldı.

Oyuncunun evinin soyulduğu sırada ailesinin de evde bulunduğu ve eli silahlı hırsızların şiddet kullandığı iddia edlldi

Di Maria'nın 2015 yılında Manchester United'da oynarken de hırsızlar evine girme girişiminde bulunmuş ancak alarm sayesinde bu gerçekleşmemişti. O esnada eşi ve kızıyla yemekte olan Di Maria'nın da bu olayın psikolojik etkisini henüz atamadığı belirtiliyordu.

MARQUINHOS'UN BABA EVİNE GİRDİLER

Öte yandan Angel di Maria'nın eviyle birlikte Marquinhos'un anne ve babasının yaşadığı evin de soyulduğu ve Di Maria'nın evindeki durum daha ciddi olduğu için maç sırasında haber verildiği kaydedildi. (Sporx)

