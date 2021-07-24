Angelina Jolie ilk arıcı kadınlara diplomalarını verdi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi olan oyuncu Angelina Jolie, BM'nin bilim ve kültür kolu olan UNESCO’nun kadın arıcı ağını tanıtmaya devam ediyor. Mayıs ayında National Geographic’e yüzlerce arı tarafından kaplanırken poz veren ve 18 dakika hareketsiz durmak zorunda kalan oyuncu, bu defa da program kapsamında mezun olan kadın arıcılara diplomalarını verdi.

Dünyanın dört bir yanından sekiz kadın, profesyonel niteliklerini Sainte-Baume’de arıcılık üzerine çalışan bir kuruluş olan OFA’dan aldı. Unesco’nun kadın arıcı ağı, 2025 yılına kadar 125 milyon arıyı koruyarak 2 bin 500 kovana sahip olmayı umuyor.

Mezunlara, parfüm şirketi Guerlain sponsorluğunda işletmelerine başlamaları için her biri 80 bin arıyla dolu 50 kovan verildi.

ÇEKİM KARANLIKTA YAPILDI

Jolie, mayıs ayındaki Arılar Günü'nde düzenlenen bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında koruyucu anne sıfatıyla yüzlerce arı, üstünde gezinirken çekim yapmıştı. Fotoğraf çekilirken Angelina Jolie hariç sette herkes arılara karşı koruyucu elbise giymişti.

Arılar sokmasın diye karanlıkta yapılan çekimde Jolie 18 dakika boyunca üzerindeki arılarla hareketsiz biçimde durdu.

"ARILARIN ROLÜNÜ ÖĞRENMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Jolie, yaptığı açıklamada dünyanın her yerinden programa katılan kadınlarla tanışmaktan heyecan duyduğunu söylemiş ve “Onları tanımayı, kültürlerini, çevrelerini ve arıların bunda oynadığı rolü öğrenmeyi dört gözle bekliyorum. Umarım eğitim onların bağımsızlıklarını, geçim kaynaklarını ve toplumlarını güçlendirir” diye konuşmuştu.

