Veda gibi son görüntüsü... Konserden hemen önce kuliste kaydedilmiş! Volkan Konak kameraya böyle el sallamış: "Sevgi ve ışıkla kalın"

Volkan Konak, dün akşam Kıbrıs'ta çıktığı bayram konserinde bir anda yere yığıldı. Kuzeyin Oğlu olarak hafızada yerleşen Volkan Konak'a ilk müdahale sahnede yapılırken; hastaneye kaldırılan başarılı sanatçıdan dakikalar sonra kahreden haber geldi. 58 yaşındaki Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Sahnede dakikalarca kalp mesajı yapılan Konak'ın vefat haberini KKTC Sağlık Bakanlığı duyurdu.

Bakanlığın yaptığı açıklama şu şekilde:

“Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır.”

KULİSTEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kuzeyin Oğlu'nun ani ölümü sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğarken, 58 yaşında hayatını kaybeden sanatçının ölümünden birkaç saat önce kuliste çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.

VEDA EDER GİBİ EL SALLAMIŞ: "SEVGİ VE IŞIKLA KALIN"

Konserden hemen önce kulise gelen bir hayranının kaydettiği görüntülerde Volkan Konak'ın adeta veda eder gibi el salladığı kameraya "Sevgilerimi iletiyorum. Sevgi ve ışıkla kalın" dediği duyuluyor.