Angelina Jolie ve Christoph Waltz aynı projede

Sinema dünyasının iki yıldız ismi Angelina Jolie ve Christoph Waltz aynı filmde boy gösterecek. Lisa Genova’nın Every Note Played romanının beyaz perde uyarlamasına evet diyen ikilinin filmi şimdiden merak konusu oldu.

STX Films yapımcılığında hayata geçecek proje, Christoph Waltz’ın canlandıracağı Richard isimli başarılı bir konser piyanistinin ALS hastalığına yakalanmasının ardından değişen hayatını anlatacak. Hastalık ilerledikçe kızına yabancılaşıp piyano çalamayacak, hatta kendi başına yaşayamayacak hale gelen Richard’a bu dönemde en büyük yardımı Angelina Jolie’nin canlandıracağı eski karısı Karina karakteri yapacak. Eski eşine bakmayı gönüllü olmayan bir şekilde kabul eden Karina da bu süreçte hislerini gözden geçirip ailesi için yapabileceklerini sorgulayacak.

Özgeçmişinde Rachel McAdams ve Channing Tatum’un oynadığı The Vow ve 13 Reasons Why bulunan Michael Sucsy’nin yönetmen koltuğunda oturacağı filmin senaryosunu ise Monet Clayton ve David Mandell birlikte kaleme alacak.

Filmin prodüksiyon ve vizyon takvimi ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

