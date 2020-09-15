Son dönemlerde dizilerde fantastik karakterleri (vampirleri, kurt adamları, melekleri, şeytanları) görmeye alışkınız. Senaryoya göre zaman zaman bizim de aşık olduğumuz, zaman zaman nefret ettiğimiz bu karakterler arasından melekler, isminden de tahmin edebileceğiniz üzere, Angel's Last Mission: Love'ın konusunu oluşturuyor. Angel's Last Mission: Love; eski bir balerin ile cennete girebilmek için bir görevi tamamlaması gereken bir melek arasında yavaş yavaş gelişen, dramatik ve komik sahnelerle renklendirilmiş bir dizi. İlk yayınlandığı sene KBS Drama Ödülleri'ni kasıp kavurdu, eleştirmenlerden güzel notlar aldı. Biz de Angel's Last Mission: Love konusu ve oyuncuları hakkında detaylı bir dosya hazırladık. Angel's Last Mission: Love Dizisi Konusu Dünyadaki görevi ölen hayvanları doğru şekilde cennete yönlendirmek olan melek Kim Dan, artık görev süresinin sonuna gelir. Yeryüzündeki son bir gününü daha başarıyla tamamladıktan sonra artık sonsuza kadar orada kalmak üzere cennete gidecekken türlü aksilikler sonucu başına gelenler yüzünden cezalandırılır, cennete giremez. Çevresindeki insanlara kötü davranışlarıyla ün salmış eski bir balerin olan Lee Yeon Seo, Kim Dan'ın cennete gidebilmesi için tamamlaması gereken görevin, son şansının bir parçasıdır. Hayatta kimseye güvenmeyen bu sivri dilli, aşktan umudunu kesmiş kadına hayatının aşkını bulması gerekiyordur. Fakat görevini tamamlamaya çalışırken ufak bir pürüzle karşılaşır: Kim Dan, Lee Yeon Seo'ya kendisi aşık olur. Kin Dan, kimseyle yakınlaşmamak için kendine duvarlar örmüş olan bu yaralı kadını önce aşka, sonra kendisine inandırabilecek mi?

Angel's Last Mission: Love Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Angel's Last Mission: Love oyuncularını ve karakterlerini yakından tanımak için aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz. Lee Yeon Seo (Shin Hye-Sun) Yeon Seo, ailesi Fantasia adlı güzel sanatlar şirketinin sahibi olduğu için daima sanatla iç içe büyümüş, işinde çok başarılı bir balerin. Şirketin düzenlediği gösterilerde başrolde ve hayatından memnun. Ancak geçirdiği bir kaza onun balerinlik kariyerine devam etmesini ne yazık ki engeller. Bu durum baleyi hayatının merkezine koymuş Lee Yeon Seo'nun içine kapanmasına, insanlara karşı temkinli yaklaşmasına sebep olur. Ardından başka bir kaza yüzünden anne babasının vefat etmesi üzerine Fantasia'nın tek varisi olan Yeon Seo şirketin başına geçer. Ancak bu sefer de parası yüzünden ona yaklaşmaya çalışan arkadaşlarının, akrabalarının gerçek yüzünü gördüğünde artık kişiliği tamamen değişmiş, çevresine ateş püsküren, dayanılmaz birisi olup çıkmıştır. Dizide karakteri canlandıran oyuncu Shin Hye-Sun ise daha önce dramalardan aşina olduğumuz bir yüz. Lee Yeon Son rolüyle 2019 KBS Drama Ödülleri'nde K-Drama Hallyu, Üstün Başarı ve diğer başrol oyuncusu ile birlikte En İyi Çift ödüllerini aldığı düşünülürse Angel's Last Mission: Love Shin Hye-Sun'un kariyerinde önemli bir dönüm noktası da denilebilir.

Kim Dan, Yoo Seung-Woo (Kim Myung-Soo, L) Kim Dan iyi yürekli ancak biraz haylaz ve kural tanımaz bir melek. Dünyadaki görevi ölen hayvanların doğru şekilde cennete gitmesini sağlamaktır, bir süredir yaptığı bu görevin sonuna gelmiştir, artık kalıcı olarak cennete gidecektir. Ancak birtakım aksilikler sonucu Dan, cennete gidemez. Kendisine son bir görev ve cennete gidebilmesi için son bir şans verilir: Lee Yeon Seo'yu hayatının aşkıyla karşılaştırıp mutlu olmasını sağlamak. Bu görevi tamamlayabilmesi için kendisine bir insan bedeni verilir ve yeni adı olan Yoo Seong-Woo olarak Fantasia şirketinde, Yeon Seo'nun yanında işe başlar. Başta tek amacı görevini tamamlayıp cennete gitmek olan Kim Dan, nasıl olduğunu anlamadığı bir şekilde kendini Yeon Seo'ya aşık olmuş halde bulur. İyi kalpliliği, bazen patavatsızlığa varan açık sözlülüğü sayesinde Kim Dan, Angel's Last Mission: Love karakterleri arasında izleyici tarafından en kolay sevilen karakter diyebiliriz. Kim Dan'ı canlandıran oyuncu Kim Myung-Soo'yu ise ünlü K-pop grubu INFINITE'den "L" sahne adıyla tanıyor olabilirsiniz.

Ji Kang Woo (Lee Dong Gun) Yeon Seo'nun bale eğitmeni ve koçu olan Ji Kang Woo aslında Fantasia'yı yönetmesi için şirketin başına getirilir. Lee Yeon Seo'nun daha önce ölen kız arkadaşına olan fiziksel benzerliği ilgisini çeker ve bu, bir çeşit saplantıya dönüşür. Lee Yeon Seo'nun sahneye dönüp baleye devam etmesini çok isteyen Ji Kang Woo aslında en çok onun kendisiyle birlikte olmasını ister. Dizinin kötü karakteri olan Kang Woo'yu canlandıran usta oyuncu ve şarkıcı Lee Dong Gun her ne kadar destekleyici bir rolde olsa da bu rolüyle izleyenlerden tam not aldı. Lee Dong Gun'u ayrıca Kore-Çin ortak yapımı birkaç dizi ve filmde de görmek mümkün. Geum Ni Na (Kim Bo-Mi) Geum Ni Na, Lee Yeon Seo'nun kuzeni. Kendisi de işinde iyi bir balerin olmasına rağmen hayatı boyunca hep Yeon Seo'nun gölgesinde kalmış. Yaşadığı talihsizlikler sonucu Yeon Seo'nun işine devam edemiyor olması Geum Ni Na'ya ihtiyaç duyduğu öne çıkma fırsatını verir. Ancak ailesinin yarattığı psikolojik baskı Geum Ni Na'yı kötü etkiler. Ayrıca Ni Na, Ji Kang Woo'ya aşıktır. Kuzenler arasında zaten var olan rekabet bu aşk üçgeniyle iyice karmaşıklaşır.