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Kızamık vakaları hızla artıyor! New York'ta acil durum ilan edildi

ABD'nin New York eyaletinde kızamık vakalarının artması üzerine acil durum ilan edildi. 3 Ekim itibarıyla eyalet genelinde 108 vaka tespit edilirken, yeni düzenlemeyle şüpheli vakalarda hemşirelerin test talep edebilmesinin ve eczacıların 2 yaşından itibaren çocuklara kızamık aşısı uygulayabilmesinin önü açıldı. Acil durum kararının 4 Kasım'a kadar yürürlükte kalacağı bildirildi.

Kızamık vakaları hızla artıyor! New York'ta acil durum ilan edildi

New York Valisi Kathy Hochul, eyalet genelinde hızla yayılan kızamık salgını nedeniyle acil durum ilan etti.

New York’ta yeni yayımlanan kararnameye göre, eyalet genelinde 3 Ekim itibarıyla bu yıl toplam 108 kızamık vakası tespit edildi. Valilik ofisinden yapılan açıklamada, vakaların yedisinin New York kentinde, 101'inin ise eyaletin diğer bölgelerinde olduğu bildirildi.

New York Valisi Kathy Hochul, eyalet genelinde hızla yayılan kızamık salgını nedeniyle acil durum ilan ettiğini duyurdu.

Pazartesi günü yürürlüğe giren ve 4 Kasım'a kadar geçerli olacak acil durum yetkileri kapsamında, kayıtlı hemşirelerin şüpheli kızamık vakaları için test talep edebileceği ve eczacıların da iki yaşından itibaren çocuklara aşı yapabileceği kaydedildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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New York
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