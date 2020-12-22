Ani Harabeleri nerede? Ani Harabeleri tarihi - Ani Harabeleri yol tarifi - Kars Ani Harabeleri giriş ücreti

Derin bir tarihi geçmişe sahip olan Ani Harabeleri'nde çok kıymetli tarihi yapılar var. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapan bu topraklar çok değerli tarihi ve kültürel çeşitliliğe sahip. Ani Harabeleri ile ilgili sık sorulan Ani Harabeleri nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti, tarihi gibi soruların yanıtlarını yazımda bulabilirsiniz.

ANİ HARABELERİ NEREDE ?

Ani Antik Kenti ya da Ani Ören Yeri, Kars ilinin güneydoğusunda, şehir merkezinden 43 kilometre uzaklıktaki Ocaklı Köyü sınırları içinde bulunuyor. Yerleşim ve savunmaya çok elverişli coğrafyası nedeniyle tarih öncesi dönemlerden itibaren bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış.

ANİ HARABELERİ'NE NASIL GİDİLİR ?

2012'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Ani Harabelerine gitmenin en güzel yolu tabi ki Doğu Ekspresi. Ankara'dan başlayıp, 24 saat süren bir tren yolculuğuyla eşsiz bir deneyim yaşayarak Kars'a ulaşabilirsiniz.

Kars'a hava yolu ile de gitmek mümkün. Kars Harakani Havalimanı'na uçabilirsiniz. Peki Kars'tan Ani Harabeleri'ne nasıl gidilir derseniz maalesef direkt olarak Ani Harabeleri'ne giden bir toplu taşıma aracı yok. Ani Harabelerine gitmenin en popüler 2 yolu araç kiralamak ve taksiyle anlaşmak.