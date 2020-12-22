Ani Harabeleri nerede? Ani Harabeleri tarihi - Ani Harabeleri yol tarifi - Kars Ani Harabeleri giriş ücreti

Derin bir tarihi geçmişe sahip olan Ani Harabeleri'nde çok kıymetli tarihi yapılar var. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapan bu topraklar çok değerli tarihi ve kültürel çeşitliliğe sahip. Ani Harabeleri ile ilgili sık sorulan Ani Harabeleri nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti, tarihi gibi soruların yanıtlarını yazımda bulabilirsiniz.
Ani Antik Kenti ya da Ani Ören Yeri, Kars ilinin güneydoğusunda, şehir merkezinden 43 kilometre uzaklıktaki Ocaklı Köyü sınırları içinde bulunuyor. Yerleşim ve savunmaya çok elverişli coğrafyası nedeniyle tarih öncesi dönemlerden itibaren bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış.
2012'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Ani Harabelerine gitmenin en güzel yolu tabi ki Doğu Ekspresi. Ankara'dan başlayıp, 24 saat süren bir tren yolculuğuyla eşsiz bir deneyim yaşayarak Kars'a ulaşabilirsiniz.
Kars'a hava yolu ile de gitmek mümkün. Kars Harakani Havalimanı'na uçabilirsiniz. Peki Kars'tan Ani Harabeleri'ne nasıl gidilir derseniz maalesef direkt olarak Ani Harabeleri'ne giden bir toplu taşıma aracı yok. Ani Harabelerine gitmenin en popüler 2 yolu araç kiralamak ve taksiyle anlaşmak.
Genelde Ani Harabeleri ve Çıldır Gölü aynı gün içinde ziyaret ediliyor. Anlaştığınız taksi sizi otelinizden alıyor, önce Ani Harabeleri'ne sonra da Çıldır Gölü'ne götürüp akşam da tekrar Kars merkeze getiriyor. Bu tur için ödeyeceğiniz ücreti araç başına ödüyorsunuz. O nedenle taksiye 5 kişi binerek maliyeti düşürebilirsiniz. Diyelim ki yalnız seyahat ediyorsunuz ya da 2 kişisiniz. O zaman trende tanıştığınız kişilerle bunu konuşup birlikte program yapabilirsiniz. Çünkü onlar da Kars'a sizin gibi turistik amaçla gidiyor ve Ani Harabeleri'ni görmek için sabırsızlanıyor olacak.
Ani Antik Şehri'nin adı en erken 6. yüzyılda Gamsaragan sülalesinden Ermeni beylerine ait bir müstahkem yer olarak geçiyor. 780 yılında Gamsaragan'lar mülklerini Bagratlılara satarak Bizans ülkesine göçmüşler.
Bagratlı I. Aşot 885 yılında Abbasi Halifesi ve Bizans İmparatoru tarafından "Ermenistan Kralı/Şehinşah-ı Armen" olarak tanınmış. Aşot ve oğulları önce hüküm sürmüş. 961 yılında 3. Aşot (953-977) başkentini Ani'ye taşıyarak burada büyük bir kentin inşasına başlamış.
Kent en parlak devrini 2. Smpat (977-989) ve oğlu Gagik (989-1020) döneminde yaşamış. Bu devirde kent nüfusunun 100.000'i aştığı rivayet edilmektedir. 1045'te Bizanslılar Ani'yi zaptedip Bagratlı devletine son vermiş, 1064'te Selçuklu sultanı Alparslan Ani'ye hakim olmuş.
Kent, 1064 yılına kadar Bizans yönetiminde kalmış ve bu tarihte Selçuklular tarafından fethedilmiş. Ancak kentte Selçuklu idaresinin kurulmuş olduğuna dair bir belirti bulunmuyor. Selçuklu fethinden kısa bir süre sonra kent ve çevresinin Kürt kökenli Şeddadi beyliğinin başkenti olmuş. Ani'deki en önemli İslam eseri olan Ebu'l Menuçehr Camii, 1072 yılında Şeddadî emiri Menuçehr tarafından yaptırılmış.
1190 yıllarda kent Gürcülere ve sonra da Moğol İlhanlılar Devleti burada hüküm sürmüş. Ani'deki Hristiyan eserlerinin birçoğu bu devirde yapılmış. Daha sonra kent Celayirli ve Karakoyunlu devletlerinin egemenliğine girmiş. Ani 1319'daki depremde ağır hasar görmüş, daha sonra Timur tarafından ele geçirilerek tahrip edilmiş. Buna rağmen 1535 Osmanlı-İran savaşında tamamen terkedilinceye dek, kentte bir nüfusun barındığı düşünülüyor.
1877-78 Osmanlı-Rus savaşında Rusların eline geçen bölge, Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlılar tarafından geri alındı. Ancak Ani platosu daha sonra yeni kurulan Ermenistan Cumhuriyeti’nin eline geçti. 1920’de, Kurtuluş Savaşı sırasında Ani son bir kez daha el değiştirdi ve Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına dahil oldu.
Ani Harabeleri öyle bir yer ki her yerinden tarih fışkırıyor. Bir çok esere ev sahipliği yapan Ani Antik Kenti'nde bulunan bazı eserler aşağıdaki gibi.
Kars Ani Antik Kenti ya da örenyerinin giriş ücreti 15 TL'dir. Müzekart geçerli. Ani Harabeleri haftasonu kapalı.
Yaz Dönemi
1 Nisan - 1 Kasım
Açılış Saati: 10:00
Kapanış Saati: 20:00
1 Kasım - 1 Nisan
Açılış Saati: 10:00
Kapanış Saati: 16:00
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