Aniden gelen misafirlerinize ikram edebileceğiniz 4 kurtarıcı ikramlık tarifi!

Aniden gelen misafire kısa sürede çayın yanına ne ikram etsek diye hepimiz kara kara düşünüp durmuşuzdur. Ancak artık telaş yapmanıza gerek yok. Çünkü çayın yanına çok yakışacak pratik mi pratik tarifler burada. Çay suyunu koyduysanız, işte birbirinden kolay ikramlık tarifler...

TENCEREDE SUFLE



MALZEMELER



l 8 yemek kaşığı un

l 80 gram bitter çikolata

l 2 yemek kaşığı kakao

l 1 çay bardağı süt

l 1 çay bardağı toz şeker

l 1 adet yumurta

l 1 paket vanilya

l 1 çay bardağı sıvı yağ

l 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

HAZIRLANIŞI



l Bir tencerenin içine fincanın yarı yüksekliğinde su koyun ve ocağa alarak kaynatmaya başlayın.

l Bir kabın içinde yumurta ve toz şekeri köpürmeye başlayana kadar çırpın.

l Köpürdükten sonra un, süt, kakao, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip karıştırmaya devam edin.

l Hazırladığınız harcı fincanların içine yarısından fazla olacak şekilde paylaştırın.

l Ardından çikolatayı parçalara ayırın ve fincanların içine paylaştırın.

l Fincanları kaynamakta olan suyun içine oturtun.

l Kabarıp piştikten sonra tencereden alın.