Aniden gelen misafirlerinize ikram edebileceğiniz 4 kurtarıcı ikramlık tarifi!

Aniden gelen misafire kısa sürede çayın yanına ne ikram etsek diye hepimiz kara kara düşünüp durmuşuzdur. Ancak artık telaş yapmanıza gerek yok. Çünkü çayın yanına çok yakışacak pratik mi pratik tarifler burada. Çay suyunu koyduysanız, işte birbirinden kolay ikramlık tarifler...
TENCEREDE SUFLE
MALZEMELER
l 8 yemek kaşığı un
l 80 gram bitter çikolata
l 2 yemek kaşığı kakao
l 1 çay bardağı süt
l 1 çay bardağı toz şeker
l 1 adet yumurta
l 1 paket vanilya
l 1 çay bardağı sıvı yağ
l 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
HAZIRLANIŞI
l Bir tencerenin içine fincanın yarı yüksekliğinde su koyun ve ocağa alarak kaynatmaya başlayın.
l Bir kabın içinde yumurta ve toz şekeri köpürmeye başlayana kadar çırpın.
l Köpürdükten sonra un, süt, kakao, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip karıştırmaya devam edin.
l Hazırladığınız harcı fincanların içine yarısından fazla olacak şekilde paylaştırın.
l Ardından çikolatayı parçalara ayırın ve fincanların içine paylaştırın.
l Fincanları kaynamakta olan suyun içine oturtun.
l Kabarıp piştikten sonra tencereden alın.
KIRPIK BÖREK
MALZEMELER
l 1,5 adet yufka
l ½ su bardağı süt
l 1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir
l 10 dilim tavuk jambon
l 2 adet yumurta
l 1 adet yumurta sarısı
l Çörek otu
l Yarım demet maydanoz
HAZIRLANIŞI
l Yufkaları şerit halinde kesin
l Bir kasenin içinde yumurtaları çırpın.
l Üzerine süt, peynir, jambon, maydanoz ve yufkaları ekleyin.
l Tüm malzemelerin birbirine karışması için iyice karıştırın.
l Yağladığınız fırın kabına tüm harcı ekleyin.
l Üzerine yumurta sarısı ve çörek otunu ekleyin.
l Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin.
PARMESANLI KURABİYE
MALZEMELER
l 200 gram tereyağı
l 200 gram parmesan peyniri
l 2 su bardağı un
l 2 yemek kaşığı zeytinyağı
l 1 adet yumurta
l 1 adet yumurta sarısı
HAZIRLANIŞI
l İlk olarak unu eleyin.
l Daha sonra zeytinyağı, tereyağı, yumurtayı ve alabildiğine unu karıştırarak bir hamur elde edin.
l Ardından parmesan peynirini de rendeleyip ekleyin.
l Hamur kulak memesi kıvamını alana kadar yoğurun ve bir süre dinlendirin.
l Dinlenen hamura şekil verdikten sonra 200 derecelik fırında 10 dakika pişirin.
TABBULE SALATASI
MALZEMELER
l 1 çay bardağı ince bulgur
l 2 demet maydanoz
l 1 demet nane
l 3 adet domates
l 1,5 çay bardağı sıcak su
l 4 yemek kaşığı zeytinyağı
l 1 adet limon ½ çay kaşığı tuz
HAZIRLANIŞI
l Bulguru yıkayın ve üstüne sıcak su ilave ederek 15 dakika şişmesi için bekleyin.
l Maydanozları ve naneyi yıkayın. Ardından sapları ile birlikte ince ince doğrayın.
l Domateslerin çekirdeklerini çıkarın ve küçük parçalar halinde kesin.
l Ardından tüm malzemeler ile bulguru güzelce harmanlayın.
l Salatanın soslarını da ekledikten sonra servis tabağına alın.