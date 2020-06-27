YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Aniden gelen misafirlerinize ikram edebileceğiniz 4 kurtarıcı ikramlık tarifi!

Aniden gelen misafirlerinize ikram edebileceğiniz 4 kurtarıcı ikramlık tarifi!

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hepimizin başına gelmiştir, bir anda telefon çalar veya çat kapı bir misafir gelir. Böyle anlarda mutfakta bizi oyalamayan, pratik bir şekilde hazırlanan ve lezzeti ile misafirlerimizi mutlu edecek tariflere ihtiyaç duyarız. İşte tam da bu durumlar için size birbirinden güzel nefis önerilerimiz var. İşte kısa sürede hazır olacak ve lezzeti ile herkesi kendine hayran bırakacak tarifler…

Aniden gelen misafirlerinize ikram edebileceğiniz 4 kurtarıcı ikramlık tarifi!

Aniden gelen misafire kısa sürede çayın yanına ne ikram etsek diye hepimiz kara kara düşünüp durmuşuzdur. Ancak artık telaş yapmanıza gerek yok. Çünkü çayın yanına çok yakışacak pratik mi pratik tarifler burada. Çay suyunu koyduysanız, işte birbirinden kolay ikramlık tarifler...

TENCEREDE SUFLE

MALZEMELER

l 8 yemek kaşığı un
l 80 gram bitter çikolata
l 2 yemek kaşığı kakao
l 1 çay bardağı süt
l 1 çay bardağı toz şeker
l 1 adet yumurta
l 1 paket vanilya
l 1 çay bardağı sıvı yağ
l 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

HAZIRLANIŞI

l Bir tencerenin içine fincanın yarı yüksekliğinde su koyun ve ocağa alarak kaynatmaya başlayın.
l Bir kabın içinde yumurta ve toz şekeri köpürmeye başlayana kadar çırpın.
l Köpürdükten sonra un, süt, kakao, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip karıştırmaya devam edin.
l Hazırladığınız harcı fincanların içine yarısından fazla olacak şekilde paylaştırın.
l Ardından çikolatayı parçalara ayırın ve fincanların içine paylaştırın.
l Fincanları kaynamakta olan suyun içine oturtun.
l Kabarıp piştikten sonra tencereden alın.

KIRPIK BÖREK

MALZEMELER

l 1,5 adet yufka
l ½ su bardağı süt
l 1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir
l 10 dilim tavuk jambon
l 2 adet yumurta
l 1 adet yumurta sarısı
l Çörek otu
l Yarım demet maydanoz

HAZIRLANIŞI

l Yufkaları şerit halinde kesin
l Bir kasenin içinde yumurtaları çırpın.
l Üzerine süt, peynir, jambon, maydanoz ve yufkaları ekleyin.
l Tüm malzemelerin birbirine karışması için iyice karıştırın.
l Yağladığınız fırın kabına tüm harcı ekleyin.
l Üzerine yumurta sarısı ve çörek otunu ekleyin.
l Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin.

PARMESANLI KURABİYE

MALZEMELER

l 200 gram tereyağı
l 200 gram parmesan peyniri
l 2 su bardağı un
l 2 yemek kaşığı zeytinyağı
l 1 adet yumurta
l 1 adet yumurta sarısı

HAZIRLANIŞI

l İlk olarak unu eleyin.
l Daha sonra zeytinyağı, tereyağı, yumurtayı ve alabildiğine unu karıştırarak bir hamur elde edin.
l Ardından parmesan peynirini de rendeleyip ekleyin.
l Hamur kulak memesi kıvamını alana kadar yoğurun ve bir süre dinlendirin.
l Dinlenen hamura şekil verdikten sonra 200 derecelik fırında 10 dakika pişirin.

TABBULE SALATASI

MALZEMELER

l 1 çay bardağı ince bulgur
l 2 demet maydanoz
l 1 demet nane
l 3 adet domates
l 1,5 çay bardağı sıcak su
l 4 yemek kaşığı zeytinyağı
l 1 adet limon ½ çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

l Bulguru yıkayın ve üstüne sıcak su ilave ederek 15 dakika şişmesi için bekleyin.
l Maydanozları ve naneyi yıkayın. Ardından sapları ile birlikte ince ince doğrayın.
l Domateslerin çekirdeklerini çıkarın ve küçük parçalar halinde kesin.
l Ardından tüm malzemeler ile bulguru güzelce harmanlayın.
l Salatanın soslarını da ekledikten sonra servis tabağına alın.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Puf puf kabaran ve bayatlamayan açma tarifi! Misafirleriniz bayılacak...Puf puf kabaran ve bayatlamayan açma tarifi! Misafirleriniz bayılacak...
Lezzeti olay karamelli, elmalı Fransız turtası tarifiLezzeti olay karamelli, elmalı Fransız turtası tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Tam da Mevsimi: Fırında Ballı Somon Tarifi

Tam da Mevsimi: Fırında Ballı Somon Tarifi

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evde tam ölçüsünde pastane simidi yapmak çok kolay! Ustası tarifini açıkladı...

Evde tam ölçüsünde pastane simidi yapmak çok kolay! Ustası tarifini açıkladı...

Puf puf kabaran ve bayatlamayan açma tarifi! Misafirleriniz bayılacak...

Puf puf kabaran ve bayatlamayan açma tarifi! Misafirleriniz bayılacak...

Etli islim kebabı tarifi: Pamuktan yumuşak etlerle islim kebabı yapılışı

Etli islim kebabı tarifi: Pamuktan yumuşak etlerle islim kebabı yapılışı

Kakaolu gelin pastası tarifi: Bu püf noktalarını uygularsanız...

Kakaolu gelin pastası tarifi: Bu püf noktalarını uygularsanız...

Gelin çantası tarifi: İsmi de tadı da 10 numara

Gelin çantası tarifi: İsmi de tadı da 10 numara

Bisküvili gelin pastası tarifi

Bisküvili gelin pastası tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.