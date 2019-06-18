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Aniden yola çıkan çocuğa otomobil çarptı! Korkunç kaza kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 18.06.2019 16:36 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aniden yola çıkan çocuk otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza, Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre seyyar sütçüden süt aldıktan sonra süt aracının önünden yolun karşısına geçmeye kalkışan 8 yaşındaki B.E.G.’ye Çeltikçi istikametinden Manavgat Şehir merkezi istikametine seyir halindeki N.Ö.’nün kullandığ otomobil çarptı.

SÜRÜCÜ KAZANIN ETKİSİYLE ŞOKA GİRDİ

Kazada B.E.G. yaralanırken otomobil sürücüsü kazanın etkisiyle şoka girdi. Otomobilde yolcu olarak bulunan araç sürücüsünün eşi, ambulansı beklemeksizin yaralanan çocuğu otomobille Manavgat Devlet Hastanesine götürdü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada yaralanan 8 yaşındaki B.E.G., Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi yoğun bakım ünitesi servisine kaldırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Çocuk kaza

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ah be çocuğum Allah yardımcın olsun, İnşallah.
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