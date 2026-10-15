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Microsoft Başkanı Smith: "Marketteki sütler yapay zekadan daha fazla denetleniyor"

ABD'li teknoloji devi Microsoft'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Başkanı Brad Smith, marketteki süt paketlerinin ya da çamaşır makinelerinin, yapay zekadan daha fazla güvenlik kuralına tabi olduğunu söyledi.

Microsoft Başkanı Smith: "Marketteki sütler yapay zekadan daha fazla denetleniyor"

Brad Smith, BBC'ye verdiği mülakatta yapay zekayı kapsayan düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İLGİNÇ ÇAMAŞIR MAKİNESİ VE SÜT PAKETİ BENZETMESİ

Yapay zeka için küresel güvenlik kuralları olması gerektiğini vurgulayan Smith, "Şu an çamaşır makineniz için yapay zekadan daha çok güvenlik kuralı bulunuyor. Marketlerde gördüğünüz süt paketi daha fazla güvenlik kuralına ve incelemeye tabi tutuluyor." dedi.

Microsoft Başkanı Smith: "Marketteki sütler yapay zekadan daha fazla denetleniyor" 1

Smith, hem bir "araç" hem de bir "silah" olarak tanımladığı yapay zeka teknolojisi için "acil durum freni" geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu teknolojiyi geliştiren firmaların, "olay raporu" yazmasının ve yapay zeka sisteminin yoldan çıkması halinde mağdurlara bunu haber vermesinin yasal zorunluluk haline getirilmesi gerektiğini kaydeden Smith, "Bunu diğer ürünler için uyguluyoruz. Bu bilgiden yola çıkarak yapay zekaya nasıl uygulanabileceğini düşünmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Microsoft Başkanı Smith: "Marketteki sütler yapay zekadan daha fazla denetleniyor" 2

Smith, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa Birliği'nin (AB) düzenlemelerindense İngiltere'nin yapay zeka düzenlemelerini tercih edeceğini savundu.

ABD Başkanı Trump, 30 Eylül'de "yapay zeka" (AI) yerine "süper zeka" (SI) teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Microsoft Başkanı Smith: "Marketteki sütler yapay zekadan daha fazla denetleniyor" 3

Trump ile "Beyaz Saray Süper Zeka Mutabakatı" başlıklı belgeyi imzalayan Alphabet, Anthropic, Meta, OpenAI, xAI, Nvidia firmalarının yöneticileri, sorumlu teknoloji geliştirmeye yönelik taahhütlerde bulunmuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft yapay zeka
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