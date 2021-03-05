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Anıl Tetik'ten Osman Erbaş paylaşımı! 'Canım komutanım...'

05.03.2021 10:48 | Son Güncelleme:
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Anıl Tetik'ten Osman Erbaş paylaşımı! 'Canım komutanım...'

Eski Survivor yarışmacısı ve oyuncu Anıl Tetik, Bitlis'te düşen helikopterde şehit olan Korgeneral Osman Erbaş ile fotoğraflarını paylaşıp üzüntüsünü dile getirdi. Tetik, "Canım komutanım Allah senin ve tüm şehitlerimizin mekanını Cennet eylesin. Çok üzgünüm. Çok ama çok iyi bir insandın" ifadelerini kullandı.

Türkiye, dün akşam Bitlis'ten gelen acı haberle yasa boğuldu. Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalandıktan sonra kaza kırıma uğradığı tespit edilen helikopterde 11 asker şehit oldu. Şehitlerden birinin ise 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi.

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Ünlü oyuncu Anıl Tetik de acı haberler sonrasında büyük üzüntü yaşadı. Tetik, Şehit Erbaş ile birlikte olduğu fotoğrafları yayınladı.
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Oyuncu, paylaştığı karelere, "Canım komutanım Allah senin ve tüm şehitlerimizin mekanını Cennet eylesin. Çok üzgünüm. Çok ama çok iyi bir insandın" notunu düştü.

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şehit Bitlis
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