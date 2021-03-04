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Şehit Korgeneral Osman Erbaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

04.03.2021 20:14 | Son Güncelleme:
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Şehit Korgeneral Osman Erbaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bingöl’den havalanarak Bitlis’in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 9 asker şehit düşerken, 4 asker yaralandı. Şehitler arasında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş’ın da yer aldığı duyuruldu. Haberin ardından vatandaşlar Osman Erbaş kimdir? Sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş ile ilgili detaylar!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan uçak kazasının ardından acı haber geldi. Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin düşmesi ile 9 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralı. Yapılan açıklamada Elazığ 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş'ın da şehit düştüğü duyuruldu. Acı haberin ardından vatandaşlar Kolordu Komutanı Osman Erbaş kimdir? sorgusunu arama motorları üzerinden araştırmaya başladı. Peki, Şehit Osman Erbaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş hakkında merak edilenler...

Osman Erbaş kimdir?

Bingöl’den, Tatvan’a gitmek üzere havalanan uçakta hayatını kaybeden Korgeneral Osman Erbaş, Elazığ Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 8. Kolordu komutanı olarak görev yapmakta idi. Yozgat’lı olan Şehit Erbaş, ilk ve orta okul eğitimini de Yozgat’ta tamamladı. Askeri okulu bitirdikten sonra Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan Korgeneral Erbaş’ın yedi ay önce de annesini kaybettiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

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