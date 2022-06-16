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Anında hazır oluyor! En kolay etsiz çiğ köfte tarifi

16.06.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiğ köfte en sevilen lezzetlerden. Kişiler zevklerine göre acılı ve acısız olarak tercih edebiliyor. İnce bulgur ile yapılan çiğköftenin orijinal tarifinde et kullanılsa da özellikle yaz aylarında etli çiğ köfte yemek yerine etsiz olanlar seçiliyor. Çiğ köftenin malzemelerine güvenerek evde kendi çiğ köftenizi yapabilirsiniz. Üstelik sadece 10 dakika hazır olacak.

Anında hazır oluyor! En kolay etsiz çiğ köfte tarifi

Çiğ köfte lavaşa sarılarak eşsiz bir lezzet ortaya çıkartıyor. Çiğ köfte severleri üst üste sayısız çiğ köfte yiyebiliyor. Ancak dışarıdan alınan çiğ köftelere güvenmiyor ve evde çiğ köfte yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre! Yaza uygun bir şekilde hafif etsiz çiğ köftenizi yapabilirsiniz. Bu tarif yoğrulmuyor. Yoğrulmadan yapılan çiğ köfte hem çok kolay hem de çok lezzetli.

ETSİZ ÇİĞ KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

  • 2,5 su bardağı esmer bulgur
  • 1,5 su bardağı sıcak su
  • 1 çay bardağı isot
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 3 yemek kaşığı tatlı toz kırmızı biber
  • 3 yemek kaşığı domates salçası
  • 5 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 adet soğan
  • 1 adet limon suyu

Yapılışı

  • Bulguru derince bir kaba alın ve üstüne 1,5 bardak sıcak suyu gezdirin. Üstünü kapatıp 10 dakika beklemeye alın.
  • Bulgur kabarırken soğanı robottan çekin ve tel bir süzgeçte bastırarak suyunu sıkın.
  • İsotu da bir kaseye alın ve üstüne sıcak su ekleyip 5 dakika kadar beklemeye alın.
  • Bulgur kabardıktan sonra, mutfak robotuna kabarmış bulguru alın ve üstüne, robottan çektiğiniz kuru soğanı, ıslanmış isotu(suyuyla birlikte), limon suyunu, nar ekşisini, zeytinyağını, tuzu , salçayı ve kırmızı biberi ekleyip, robottan ara ara durdurarak 10 dakika kadar çekin.
  • Sonra bir kaba alın ve elinize birkaç dakika daha yoğurup şekillendirin.
  • Bolca marul, domates ve limonla servis edin.

AFİYET OLSUN!


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