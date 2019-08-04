Anız yakmanın 3 yıla kadar hapis cezası var

İncefikir, yaptığı açıklamada, bölgede yaklaşık 1 milyon dekar alanda ekilen mısırın hasadının başlamasına sayılı günler kaldığını belirterek, tarlasındaki anızı yakanın parasını da ateşe verdiğini ifade etti.

Tarlada kalan anızın yakılmadan, sap parçalama makinesi ile ezilip aynı yere organik madde olarak bırakılabildiğini söyleyen İncefikir, "Yakılan anız, topraktaki tüm organik maddeleri yakıp yok ediyor. Mikroorganizmaların yanmasıyla toprağımızı çoraklaştırıyoruz. Çukurova’da toprağımızdaki mikroorganizma miktarı 40 yıl önce yüzde 2-3 seviyelerindeyken, bugün bu miktarın 0.8’lerin altına düştüğünü görüyoruz. Toprağın 1 gramında 1 milyar bakteri bulunuyor. Bunlar bizim toprağımızın bereketi diyebileceğimiz organizmalar. Toprağı ateşe vererek bu canlıları tamamen yok ediyoruz. Yaktığımız anız, sürdürülebilir tarım adına gelecekte bize çok büyük sıkıntılar yaşatacaktır. Bu nedenle maliyeti arttırsa da hasat sonrası mısırın sapları bulunduğu yerde sap parçalama aleti ile aynı yere organik madde olarak bırakılmalıdır" dedi.