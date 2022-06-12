Ankara Büyükşehir Belediyesinden şiddetli yağış uyarısı:

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şiddetli yağışa karşı başkentlileri uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentte yaşanan sel felaketi hakkında bilgi vermeye, gelişmeleri şeffaf şekilde paylaşmaya ve belediyenin çalışmalarını anlatmaya, yönetimde sorumluluk anlayışlarının gereği olarak devam edileceği belirtildi.

Ankara'da son 4 gündür yaşanan fırtınada zaman zaman rüzgarın hızının saatte 92 kilometre ölçüldüğü ve 127 kilogramlık yağış gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara'nın yıllık ortalaması 392 kilogramdır. Bu 4 gün boyunca 250 ağaç devrilmesi, 63 çatı uçması, 5 istinat duvarı çökmesi, 166 mahsur kalma dahil 6 bin 670 olaya belediyemiz müdahale etti. Bugün öğleden sonra Ankara'da yoğun yağışların başlaması beklenmektedir. Bugünkü yağışın olumsuz sonuçlarının, önceki yağışlarda toprağın suya doyması nedeniyle daha çok olabileceği tahmin edilmektedir. Özellikle istinat duvarı yakınlarına araçların park edilmemesi, büyük mesire alanları gibi açık alanlardaki bireysel programların ertelenmesi gibi tedbirlerin alınmasını vatandaşlarımızdan özellikle rica ederiz."

Açıklamada, yaşanan sel felaketlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için bugün 1468 araç ve 3 bin 914 personelle teyakkuz halinde saha çalışmalarına devam edildiği, vatandaşların mağduriyetlerinin çözüme kavuşturulacağı, yaraların birlikte sarılacağı ifade edildi.

