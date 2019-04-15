Mynet Trend

Ankara'da feci kaza! 1'i bebek 3 kişi yaralandı

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 15.04.2019 07:17 | Son Güncelleme

Ankara'da refüjdeki bariyerlere çarparak hurdaya dönen otomobildeki anne ve baba yaralanırken, bir yaşındaki bebekleri ise burnu bile kanamadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'ndan Mamak istikametine giden M.D'nin kullandığı 06 CND 38 plakalı otomobil, Siteler kavşağındaki alt geçidin çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle bariyerlerdeki çelik halatları kopartarak yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobil hurdaya dönerken, araç sürücüsü M.D ile ön koltukta oturan eşi E.D yaralandı.

Bu sırada annesinin kucağında bulunan bir yaşındaki bebek ise kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza sonrası yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk müdahalede anne E.D'nin ayağında, baba M.D'nin ise elinde kırıklar olduğu tespit edilirken bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada hurdaya dönen ve parçaları çevreye savrulan otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

20190415_2_35985961_43571570_Web

20190415_2_35985961_43571565_Web

(AA)

Kara deliğe düşersek ne olur?Kara deliğe düşersek ne olur?
Büyük panik! Sesi duyan bina sakinleri dışarı fırladıBüyük panik! Sesi duyan bina sakinleri dışarı fırladı
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdıCeviz büyüklüğünde dolu yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara trafik kazası

En Çok Okunan Trend Haberler

Derbi sosyal medyada gündem oldu

Derbi sosyal medyada gündem oldu

Sinan Gümüş'ten G.Saray taraftarını çıldırtan sözler

Sinan Gümüş'ten G.Saray taraftarını çıldırtan sözler

İmamoğlu derbide tribündeydi

İmamoğlu derbide tribündeydi

Turistler akın etti, adım atacak yer kalmadı!

Turistler akın etti, adım atacak yer kalmadı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars’ta yılkı atları görüntülendi

Kars’ta yılkı atları görüntülendi

Mazotla tutuşturmak istediği soba yüzünden evi yandı

Gözyaşları yürekleri yaktı! Yine aynı hata...

Ankara'da istinat duvarı çöktü! 1 araç askıda kaldı

Büyük panik! Sesi duyan bina sakinleri dışarı fırladı

Eskişehir ve Malatya'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Bu araçtan sağ çıktılar! Hurdaya döndü

Bu araçtan sağ çıktılar! Hurdaya döndü

Akılalmaz olay! 13 ilde yüzlerce kişi... Geze geze soymuşlar

Akılalmaz olay! 13 ilde yüzlerce kişi... Geze geze soymuşlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.