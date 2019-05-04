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Ankara'da genç kızı taciz ettiği iddia edilen şahsa dayak

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HABER  | 04.05.2019 03:48 | Son Güncelleme

Ankara’nın Sincan İlçesinde bir genç kızı takip ederek taciz ettiği iddia edilen şahsa, genç kızın yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar tarafından meydan dayağı atıldı.

Ankara'da genç kızı taciz ettiği iddia edilen şahsa dayak

Olay, dün akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan İlçesi Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara’dan Sincan ilçesi istikametinde seyir halinde olan belediye otobüsü içerisinde bulunan genç kızı takip eden Mustafa F., Atatürk Caddesi üzerindeki otobüs durağında inen genç kızı taciz etti.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Tacize uğrayan genç kız, çığlık atarak yardım istedi. Genç kızın yardımına koşan vatandaşlar, tacizci olduğu iddia edilen Mustafa F.’ye meydan dayağı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

ankara

ÖNCE HASTANEYE SONRA EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Dayak yiyen Mustafa F., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi. Genç kız, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği Mustafa F.’den şikayetçi olurken dayak yiyen şahıs da vatandaşlardan şikayetçi oldu.

Sincan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından Plevne karakoluna götürülen genç kız ifadesinde, çevredeki vatandaşlar ve Sincan emniyetine bağlı polis ekipleri gelmeseydi durumunun çok kötü olacağını belirtti. Polis, Mustafa F.’yi hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Sincan Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara taciz iddiası dayak

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