Ankara'da hayvanseverlerden 'serbest bırakılma' tepkisi

Bir grup hayvansever, Batıkent Turgut Özal Mahallesi'nde 13 köpeğin telef olduğu alanda toplandı. Hayvanseverler, burada sloganlar atarak, sokak köpeklerini zehirledikleri iddia edilen zanlıların serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Bu durumdan büyük üzüntü duyduklarını belirten hayvanseverler, 3 şüpheli hakkında tekrar yasal işlem başlatılıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.
Sokak hayvanlarını gönüllü olarak besleyen Buket Özgünlü yaptığı açıklamada, "Sabah 06.00'a kadar o zanlıların zehirli etlerini topladım. Bugün karşıma geçip pişkin, pişkin gülerek gittiler. Her gün beni tehdit ediyorlardı. Biz bittik, tükendik. Artık dayanamıyorum. Çok şey istemiyorum, hayvanlarımıza dokunmasınlar. Sokaklar hayvanlarındır bunu bilsinler" dedi. Hayvanseverler, daha sonra olaysız şekilde alandan ayrıldı.
Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde 13 sokak köpeğinin ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
(DHA)
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