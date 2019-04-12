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Ankara'da hayvanseverlerden 'serbest bırakılma' tepkisi

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YAŞAM  | 12.04.2019 02:30 | Son Güncelleme

Ankara Batıkent'te toplanan hayvanseverler, 13 sokak köpeğini zehirledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişinin mahkemece serbest bırakılmasını protesto etti.

Ankara'da hayvanseverlerden 'serbest bırakılma' tepkisi

Bir grup hayvansever, Batıkent Turgut Özal Mahallesi'nde 13 köpeğin telef olduğu alanda toplandı. Hayvanseverler, burada sloganlar atarak, sokak köpeklerini zehirledikleri iddia edilen zanlıların serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Bu durumdan büyük üzüntü duyduklarını belirten hayvanseverler, 3 şüpheli hakkında tekrar yasal işlem başlatılıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

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"PİŞKİN PİŞKİN GÜLEREK GİTTİLER"

Sokak hayvanlarını gönüllü olarak besleyen Buket Özgünlü yaptığı açıklamada, "Sabah 06.00'a kadar o zanlıların zehirli etlerini topladım. Bugün karşıma geçip pişkin, pişkin gülerek gittiler. Her gün beni tehdit ediyorlardı. Biz bittik, tükendik. Artık dayanamıyorum. Çok şey istemiyorum, hayvanlarımıza dokunmasınlar. Sokaklar hayvanlarındır bunu bilsinler" dedi. Hayvanseverler, daha sonra olaysız şekilde alandan ayrıldı.

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SERBEST BIRAKILMIŞLARDI

Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde 13 sokak köpeğinin ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

(DHA)

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Ankara batıkent köpek katliamı protesto

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