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Ankara'da köpekleri katleden şüpheliler güvenlik kamerasında

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YAŞAM  | 10.04.2019 22:52 | Son Güncelleme

Ankara'da çok sayıda köpeği zehirleyerek katleden şüphelilerin zehirli etleri poşetler ile taşıdıkları görüntüler ortaya çıktı.

Ankara Batıkent'te zehirli tavuk etinden yiyen köpeklerin telef olması sonucu yapılan araştırmada köpekleri zehirledikleri iddia edilen Levent Ö., Musa D. ve Aydın G.'nin poşetleri taşıdıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin zehirli etleri poşet içerisinde taşıdıkları anlar güvenlik kameraları tarafından tespit edildi.

Polis ekipleri, köpeklerin öldüğü yerde yaptıkları incelemede ele geçirilen zehirli etleri incelemeye alınırken etrafta bulunan güvenlik kameralarından da beyaz renkli ticari aracı ve plakasını tespit etti. Ekipler olaya ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

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(İHA)

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