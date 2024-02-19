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Ankara'da nasıl yazılır? Ankara'da mı Ankarada mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
17.02.2024 05:54 | Son Güncelleme:
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Ankara sözcüğü Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve aynı zamanda ülkemizin başkenti olan şehri temsil eder. Bu nedenle Ankara sözcüğünün özel adlar kategorisinde yer aldığı söylenebilir. Buna bağlı olarak Ankara sözcüğüne getirilen eklerin ayrı mı bitişik mi yazılması gerektiği sıklıkla araştırılır. Kesme işaretinin hangi durumlarda kullanıldığı öğrenildiği takdirde ise özel adlara getirilen eklerin nasıl yazıldığı kısa sürede keşfedilecektir.

Türkiye’de yer alan illeri temsil eden isim sözcüklerinin özel adlar arasında sıralandığı bilinir. Özel adların çeşitli eklerle birlikte kullanıldığı zaman nasıl yazılması gerektiğinin açıklanması ise önem arz eder. Bu bağlamda ele alınması gereken Ankara’da ifadesi TDK onaylı yazılışına kolaylıkla değinilebilen sözcüklerdendir. Çünkü TDK Yazım Kuralları Kılavuzu ile güncel sözlüğü kapsamındaki bilgiler Ankara sözcüğüne getirilen eklerin nasıl yazılması gerektiğinin anlaşılmasını sağlar. Yani özel adlar ile bulunma ekinin kullanımına yönelik olan açıklamalar çerçevesinde Ankara’da doğru yazılışı üzerine bilgi aktarılabilir.

Ankara'da nasıl yazılır?

Türkçede özel isimlere gelen eklerin nasıl yazılması gerektiğinin bilinmesi mühimdir. Türkçede yapım ve çekim eklerinin hangi sözcüğün sonuna getirildiğine göre farklı şekilde kullanılabildiği bilinir. Bunlardan biri olan -da, -de bulunma eki normal şartlarda sonuna getirildiği isim sözcüğüne bitişik olarak yazılır. Yani bu ekin ev, okul, sokak, parti ve kutlama gibi farklı isim sözcüklerinin sonuna getirilerek bitişik olarak yazıldığı söylenebilir. Ancak “Ankara'da mı Ankarada mı?” sorusuna yanıt arayanlara bilgi aktarılırken -da, -de bulunma ekinin yanı sıra özel isimlerin doğru yazılışına da değinilmelidir.

Ankara kelimesi Türkiye’de bulunan bir şehri temsil eder. Dolayısıyla bu sözcük isim türünde olsa da özel adlar arasındadır. Yani Ankara sözcüğü ilk harfi büyük olacak şekilde yazılır. Bununla birlikte incelenen bu şehir adı özel isim olduğu için Ankara’ya getirilen ekler kesme işareti ile ayrılır. Bu bağlamda doğru olan Ankara’da yazımı ilgili sözcüğe getirilen bulunma eki kesme işaretinden sonra kullanılacak şekildedir. Sunulan bilgiler eşliğinde Ankara’da ifadesinin doğru ve hatalı olan yazılışı aşağıdaki gibi detaylandırılabilir:

  • Ankara’da (doğru kullanım)
  • Ankarada (yanlış kullanım)

Ankara’da doğru yazılışı TDK’ye göre nasıldır?

Bir sözcüğe getirilen ekin ayrı mı bitişik olarak mı yazıldığı üzerine yorum yapılırken TDK tarafından açıklanan detaylı bilgiler ele alınmalıdır. Örneğin TDK’ye göre özel isimlere getirilen durum, iyelik ve bildirme eklerinin kesme işareti ile ayrılması gerektiği görülür. Buna ek olarak Ankara sözcüğünün özel isim olup olmadığı da Türk Dil Kurumu’nun güncel çevrim içi sözlüğüne göz atılarak öğrenilebilir.

Türkiye’nin hem başkenti hem de İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerinden biri olan Ankara özel isim kategorisindeki sözcüklerdendir. Bu bilgiler de Ankara’da TDK onaylı yazılışının bu özel ada getirilen -da bulunma ekinin kesme işareti ile ayrılacak şekilde olduğunu destekler. Ankara’da ifadesinin doğru kullanımının pekiştirilmesi için hazırlanan cümle örnekleri ise aşağıda sıralanmıştır:

  • Bugün Ankara’da Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak düzenlenen pek çok program var.
  • Okul gezisinde uğradığımız mekanlardan biri olan Maltepe Camii Ankara’da yer alan simge yapılardan biriydi.
  • Ankara’da yöresel lezzetleri denemek isteyen kişilere Beypazarı kurusu, Ankara tava ve tamtak tiridi gibi ürünleri mutlaka keşfetmeleri önerilir.
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