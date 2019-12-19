Ankara'da polis memuru dehşet saçtı!

Olay, saat 07.00 sıralarında Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi Ayvalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis memuru Kamil E., işe gitmekte olan inşaat işi ile uğraşan Ayhan Görgülü (39) ile cadde üzerinde karşılaştı. Görgülü ile henüz bilinmeyen bir nedenle

tartışan Kamil E., tartışmanın büyümesi ile üzerindeki beylik tabancası ile 12 el ateş etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI



Görgülü vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, silah seslerini duyan yakınlardaki market sahibinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralanan Görgülü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Kamil E., olayın ardından Etlik Polis Merkez Amirliğine giderek teslim oldu.

Ayhan Görgülü’nün annesi ve 10 yaşındaki kızı ile beraber yaşadığı öğrenildi. Görgülü’nün kendisi çalıştığı için küçük kızının okuldan alınması için Kamil E.’nın eski eşi ile bir miktar para karşılığında anlaştığı ve bu durumu sindiremeyen Kamil E.’nin

daha önce tartıştığı Ayhan Görgülü’yü tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edildi.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

