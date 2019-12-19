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Ankara'da polis memuru dehşet saçtı!

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Ankara Keçiören'de kıskançlık krizine girdiği iddia edilen polis memuru, eski eşi ile kızının okuldan alınması için para karşılığında anlaşan şahsa sokak ortasında kurşun yağdırdı. Olayda bir kişi ölürken polis memuru cinayetin ardından teslim oldu.

Olay, saat 07.00 sıralarında Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi Ayvalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis memuru Kamil E., işe gitmekte olan inşaat işi ile uğraşan Ayhan Görgülü (39) ile cadde üzerinde karşılaştı. Görgülü ile henüz bilinmeyen bir nedenle
tartışan Kamil E., tartışmanın büyümesi ile üzerindeki beylik tabancası ile 12 el ateş etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Görgülü vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, silah seslerini duyan yakınlardaki market sahibinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralanan Görgülü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Kamil E., olayın ardından Etlik Polis Merkez Amirliğine giderek teslim oldu.

Ayhan Görgülü’nün annesi ve 10 yaşındaki kızı ile beraber yaşadığı öğrenildi. Görgülü’nün kendisi çalıştığı için küçük kızının okuldan alınması için Kamil E.’nın eski eşi ile bir miktar para karşılığında anlaştığı ve bu durumu sindiremeyen Kamil E.’nin
daha önce tartıştığı Ayhan Görgülü’yü tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edildi.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Ankara Polis memuru

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
boşanmişsin daha ne diye kadini kontrol edip ,elin adamini olduruyon ,cezaevinde cok vaktin olur,eski karim acaba kiminle diye dusunur kafayi yersin.....
Eski polislerin gözünü seveyim suçlulara gaddar halka sayğılılardı.Şimdi liseden cıkanı 18 yasındaki cocugu 6 ay egitimle polis 30 gün egitimle bekçi yaptılar.Onlarında suçu yok daha cocuk yaştalar kişiliği oturmayan adamın eline silah verilirmi.
Teksas oldu laa burası. Ne istersen var. Ama bir tek iyilik yok ..
Türk insanın karakterinde var namus kavramı ne yapsın adam bunalıma girdi demekki
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