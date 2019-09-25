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Ankara'da taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

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YAŞAM  | 25.09.2019 17:26 | Son Güncelleme

Ankara'da iki aile arasında çıkan taşlı-sopalı kavgada, 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün Sincan ilçesindeki Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan 3 kuzen, Yavuz Caddesi'ndeki evlerinin bahçesinde tartışmaya başladı. Tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü.
Sopalarla kavga eden iki grubu, akrabaları güçlükle ayırdı.

İki grup, akşam saatlerinde caddeye çıkarak yeniden kavga etmeye başladı. İki grup, taş ve sopalarla birbirine girdi.

Evlerinin önündeki bakkaldan maden suyu ve dubalar alarak birbirine fırlatan grubu olay yerine gelen polis ekipleri sakinleştirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayda hafif şekilde yaralanan 3 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara taşlı sopalı kavga

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