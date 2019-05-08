Ankara'da tekme- tokat esnaf kavgası

Kavga, saat 15.30 sıralarında Tandoğan Mahallesi'nde Billur Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan sigortacı iki esnaf arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya iki esnafın arkadaşları da dâhil oldu. Kavgaya dönen olayda taraflar, tekme yumruklarla birbirine girdi. Kavga sırasında yere düşerek grubun arasında kalan bir kişi, teklme tokat dövüldü. Kavga, araya giren diğer esnafın müdahalesiyle sona erdi.

Polis, cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavga ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)



