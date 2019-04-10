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Ankara'dan sonra Bursa'dan da korkunç haber! Sokak köpekleri zehirlenerek öldürüldü

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 10.04.2019 09:30 | Son Güncelleme

Ankara'da yedikleri tavuk etinden zehirlendiği iddia edilen 13 sokak köpeği telef oldu. Haberin hızla yayılmasının ardından sosyal medya ayağa kalkarken, bir kahreden haber de Bursa'dan geldi. Orhaneli ilçesindeki piknik alanında 3 sokak köpeği, zehirlenerek öldürüldü.

Ankara'dan sonra Bursa'dan da korkunç haber! Sokak köpekleri zehirlenerek öldürüldü

Bursa Orhaneli ilçesi Orman Piknik Alanı'nda dün öğle saatlerinde vatandaşlar, yol kenarında hareketsiz yatan 3 sokak köpeğini görüp, Orhaneli Belediyesi, jandarma ve zabıta ekiplerine haber verdi.

ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLMÜŞLER

Gelen belediyede görevli veterinerler, köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü belirledi. Köpeklerden birinin yanında bulunan yavrular ise zabıta ekipleri tarafından alınarak hayvan barınağına götürüldü.

bursa

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemenin ardından köpekler, bölgeden alınarak gömüldü. Jandarma ekipleri, köpekleri zehirleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ANKARA'DA 13 KÖPEĞİ ZEHİRLEYİP ÖLDÜRDÜLER

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde de yedikleri tavuk etinden zehirlendiği iddia edilen 13 sokak köpeği telef oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de konuyla ilgili Twitter hesabından 'Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Ankara Batıkentteki insanlık dışı olayın sorumlularının bulunması, yasal işlem yapılması için Emniyet güçlerimiz ve Belediye ekiplerimizle çalışmalarını sürdürmektedirler.' açıklamasını yaptı. (DHA)


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