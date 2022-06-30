ANKARA LİSE TABAN PUANLARI 2022 BELLİ OLDU MU? Ankara lise taban puanları ve nitelikli okullar listesi!

Ankara lise taban puanları ve nitelikli okullar listesi, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Ankara lise taban puanları 2022 belli oldu mu? Ankara lise taban puanları ve nitelikli okullar listesi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI

Ankara yer alan liselerin taban puanları merak konusu oldu.

Ankara'nın ilçelerinde yaşayan çok sayıda öğrenci Ankara lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor.

5 Haziran'da sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor.

Şu an geçen senenin puanları aşağıda bulunmaktadır.

ANKARA NİTELİKLİ OKULLAR LİSTESİ

Ankara ilçelerindeki liselerin taban puanları ve detaylar:



