Ankara'nın denizi olarak biliniyor! Gizli cennetin altında 3 bin yıllık sır

'Ankara'nın denizi' olarak bilinen Çayırhan Göleti ziyaretçilerini bekliyor. 3 bin yıllık tarihiyle öne çıkan bu doğa harikası, görüntüsü ve sakinliği ile gören herkesi mest ediyor.

Ankara'nın saklı güzelliklerinden biri olan Çayırhan Gölü, bir yandan 3 bin yıllık tarihiyle Juliopolis Nekropolü, diğer yanda milyonlarca yıl önce oluşan rengarenk tonlara sahip Gökkuşağı Tepeleriyle ziyaretçilerine geçmişe yolculuk yapma imkanı sağlıyor.

Sahip olduğu 75 kilometrelik sahil şeridiyle Ankara'nın en büyük baraj gölü olarak kabul edilen bu yer; yürüyüş yolları, doğa kampları, tekne turları ve balık tutma gibi pek çok faaliyet imkanını içerisinde bulunduruyor. Ayrıca, doğanın her rengini içerisinde bulunduran konumu ile de adeta görsel bir şölen sunuyor. Ankara'nın denizi olarak nitelendirilen Çayırhan Gölü'nü ziyaret eden misafirler şehrin gürültüsünden uzak, doğa ile iç içe bir gün geçirebilme fırsatı buluyor. Alan içerisinde bulunan yeşilliklerin arasında ziyaretçiler hem çadırları ile kamp yapıyor hem de mangal yakabiliyor. Bunun yanı sıra gölün çevresinde karavan ile de diledikleri kadar konaklayabiliyorlar.

Ayrıca bölgede bulunan bir tur teknesi ile göl içerisinde tur atma fırsatı da bulan ziyaretçiler, Juliopolis Nekropolü'nü ve doğa harikası olan Gökkuşağı Tepeleri'ni daha yakından görebiliyor.

'8 GÜNLÜĞÜNE GELDİK 12 GÜNDÜR BURADAYIZ'

Bölgeye kamp yapmaya gelen 82 yaşındaki Semiha Erdoğan, "8 günlüğüne gelmiştik ama 12 gün oldu. Buraya karavan kampına geldik. Burası Çayırhan Göleti'ymiş. Herkes gelsin herkese tavsiye ederim. Vatandaşlar çocuklarını alıp gelsinler, memnun olurlar. Çocuklar güzel oynuyorlar. Yürüme yerleri var. Ben gezip dolaşıyorum. Buranın havası bana çok iyi geldi. Yürüyemiyordum ama burada yürüyebiliyorum, geziyorum" diye konuştu.

Erdoğan, insanların çevresel atıklarını etrafta bırakmamasını vurgulayarak, "İnsanlar buraya gelsinler ama, çöplerini burada bırakmasınlar temiz bıraksınlar" ifadelerini kullandı.

Gölün Ankara'nın denizi olduğunu fakat gölün hak ettiği ilgiyi göremediğini belirten, ilçenin İşletme ve İştirakler Müdürü Recep Tombak ise, "Ankara'nın denizi diye nitelendirdiğimiz, Nallıhan'a 35 kilometre, Beypazarı'na 20 kilometre mesafede, eski ipek yolu güzergahında bulunan bir göl. 75 kilometre sahil şeridine bağlı bir alan. Biz burayı Ankara'nın denizi olarak nitelendiriyoruz. Fakat beklediğimiz gerekli ilgiyi görmediğini düşündüğümüz bir yer. Alan olarak da hem inanç turizminin, hem doğa turizminin, hem kültür turizminin, hem de tarih turizminin önde olduğu bir alan. Aynı zamanda Bizans dönemine ev sahipliği yapmış tarihi Juliopolis Nekropolü'nün de içinde bulunduğu bir alandayız" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

