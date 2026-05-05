Japonya kartondan askeri dron üretti: Fiyatı 2 bin dolar

Japonya, askeri teknolojide alışılmışın dışında bir yönteme yönelerek kartondan üretilen düşük maliyetli drone’ları kullanmaya başladı. Japonya Savunma Bakanı Şiniciro Koizumi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, AirKamuy adlı yerli girişim tarafından geliştirilen tek kullanımlık karton drone’ların aktif olarak kullanıldığını duyurdu.

Koizumi, bu drone’ların özellikle askeri tatbikatlarda hava hedefi olarak kullanıldığını belirterek, Japon ordusunun insansız sistemlere yönelik yatırımlarını artırdığını vurguladı.

KARTON MALZEMEYLE MALİYETLER DRAMATİK ŞEKİLDE DÜŞTÜ

AirKamuy 150 adı verilen model, büyük ölçüde suya dayanıklı kaplama ile güçlendirilmiş oluklu kartondan üretiliyor. Geleneksel askeri drone’larda kullanılan pahalı kompozit ve karbon fiber malzemelerin yerine karton tercih edilmesi, üretim maliyetlerini ciddi oranda düşürüyor.

Bir AirKamuy 150 drone’un maliyetinin 2.000 ila 2.500 dolar arasında olduğu belirtiliyor. Bu rakam, askeri standartlara göre son derece düşük. Zira birçok keşif veya saldırı drone’unun maliyeti on binlerce dolardan başlayıp milyon dolarlara kadar çıkabiliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, “düşük maliyetli” olarak bilinen İran üretimi drone’ların bile 20 bin ila 50 bin dolar arasında olduğu ifade ediliyor. Bu da Japon modelinin yaklaşık 10 kat daha ucuz olduğu anlamına geliyor.

NORMAL FABRİKALARDA ÜRETİLEBİLİYOR

AirKamuy’un en dikkat çekici yönlerinden biri de üretim süreci. Şirket yetkililerine göre bu drone’lar, özel havacılık tesisleri yerine standart karton fabrikalarında üretilebiliyor. Bu durum, özellikle kriz ve savaş dönemlerinde hızlı ve büyük ölçekli üretim imkânı sunuyor.

Drone’lar parçalar halinde sevk ediliyor ve 5 ila 10 dakika içinde kolayca monte edilebiliyor. Ayrıca bir nakliye konteynerine yaklaşık 500 adet sığdırılabiliyor.

80 DAKİKA UÇUŞ

Teknik özellikleriyle de dikkat çeken AirKamuy 150, yaklaşık 80 kilometre mesafe kat edebiliyor ya da 80 dakika boyunca havada kalabiliyor. Elektrikli motorla çalışan drone’un taşıma kapasitesi ise 1,4 kilogram olarak açıklandı.

Projenin baş mühendisi Naoki Morita, platformun başlangıçta drone karşıtı sistem olarak geliştirildiğini ve çok sayıda drone’un birlikte kullanılabileceği bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Uzmanlara göre bu drone’lar sadece hedef olarak değil;

Hava savunma sistemlerini yanıltmak

Radarları aktif hale getirmeye zorlamak

Daha değerli sistemler öncesinde savunmayı yormak

Keşif ve elektronik harp görevleri

Hatta sınırlı kamikaze saldırılar

gibi farklı alanlarda da kullanılabilir.

RADARDA DAHA ZOR TESPİT EDİLİYOR

Karton yapının bir diğer avantajı ise düşük radar yansıtıcılığı. Oluklu karton, bazı geleneksel malzemelere göre daha az radar izi bırakıyor. Bu durum drone’ları tamamen görünmez yapmasa da özellikle düşük irtifada ve sürü halinde kullanıldıklarında tespit edilmelerini zorlaştırabiliyor.

AirKamuy 150, askeri stratejilerde yaşanan önemli bir değişimi de gözler önüne seriyor. Artık ordular, az sayıda pahalı sistem yerine çok sayıda ucuz ve tek kullanımlık drone’lara yöneliyor.