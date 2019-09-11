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Ankara'nın göbeğinde üzerine benzin dökerek kendini yaktı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 11.09.2019 13:57 | Son Güncelleme

Ankara Kızılay Meydanı'nda bir kişi üzerine benzin dökerek kendisini yaktı. Ekonomik sorunları olduğu öğrenilen R.Ç., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

Ankara'nın göbeğinde üzerine benzin dökerek kendini yaktı

Edinilen bilgiye göre, Kızılay Meydanı'nda 45 yaşlarındaki R.Ç. isimli vatandaş, üzerine benzin dökerek kendini yakacağını söyledi. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri R.Ç'yi ikna etmeye çalıştı. O esnada elindeki çakmağı çakan R.Ç., kendisini ateşe verdi. Alevler içinde kalan vatandaşa ilk müdahaleyi polisler yaptı. Bir polis yangın söndürme tüpü ile alevlerin sönmesini sağladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ekonomik sorunları olduğu öğrenilen R.Ç., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara benzin

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