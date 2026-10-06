Erkeklerin tuvalette kadınlardan daha uzun zaman geçirmesinin sebebi açıklandı

Howell, 18 Eylül'de yayımladığı yazısında bazı erkeklerin eve geldikten kısa süre sonra tuvalete girdiğini ve burada uzun zaman geçirdiğini savundu. Yazara göre tuvalet, evdeki sorumluluklardan uzaklaşmak için kolay bir bahane haline gelebiliyor.

TELEFONLA BİRLİKTE TUVALETTE GEÇİRİLEN SÜRE UZADI

Howell, akıllı telefonların da bu durumu daha kolay hale getirdiğini söyledi. Tuvalete telefonla giren kişilerin sosyal medyada gezebildiğini, video izleyebildiğini, oyun oynayabildiğini veya internette vakit geçirebildiğini belirtti.

Yazara göre bu nedenle bazı kişiler tuvalet ihtiyacından çok daha uzun süre banyoda kalabiliyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTEREN DE OLDU, DESTEKLEYEN DE

Howell'ın yazısı sosyal medyada kısa sürede tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar bu görüşün erkekleri haksız yere suçladığını savundu.

Bazı kullanıcılar ise iddiayı tiye aldı. "Tuvaleti silah olarak kullanmak" ifadesi üzerinden çok sayıda esprili yorum yapıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bugün erkeklerin kadınları baskı altında tutmak için kullandığı yeni yöntemi öğrendim. Tuvaleti silah olarak kullanmak" şeklinde yorum yaptı.

Başka bir kullanıcı ise uzun süre tuvalette kalan kişilerin sağlık sorunları yaşayabileceğini söyleyerek konuya esprili bir şekilde yaklaştı.

UZUN SÜRE TUVALETTE OTURMAK SAĞLIĞA ZARARLI OLABİLİR

Tartışmanın yanı sıra uzmanlar da tuvalet alışkanlıklarına dikkat çekiyor. Gastroenteroloji uzmanı Dr. Jason Korenblit, haftada üçten az dışkılama görülmesinin, özellikle sert dışkı, ağrı ve ıkınma gibi sorunlarla birlikte olduğunda kabızlığa işaret edebileceğini belirtti.

Uzun süre tuvalette oturmanın ise hemoroid riskini artırabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre tuvalet ihtiyacını ertelemek kadar tuvalette gereğinden fazla zaman geçirmek de sağlıklı bir alışkanlık değil.